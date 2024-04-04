شنايدر إلكتريك تعلن عن حلول جديدة لزيادة كفاءة الطاقة

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- Al-Borsa News) أطلقت شركة شنايدر إلكتريك، المتخصصة فى حلول التحول الرقمى لإدارة الطاقة والتشغيل الآلى، جولة عالمية لقمة الابتكار، بهدف التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وتعزيز التعاون المتواصل للإسراع بوتيرة تحول قطاع الطاقة.
وقال بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذى لشركة شنايدر إلكتريك:“بعد أن سجلت درجات الحرارة فى العالم معدلات قياسية مرتفعة نتيجة الاحتباس الحرارى فى عام 2023، فإننا من خلال هذه القمة ندعو قادة الصناعة والشركات فى جميع أنحاء العالم للتعاون من أجل تحقيق تغيير نوعى فى أساليب مواجهة أزمة المناخ، والاعتماد على الحلول التكنولوجية المتاحة بين أيدينا حاليًا للحد من الانبعاثات الكربونية بصورة هائلة، وتحقيق تقدم ملموس نحو الاستدامة”.
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وأضاف أن الابتكار والتعاون يمثلان السبيل الوحيد لخلق فرص جديدة للتحول الرقمى ونشر الحلول الكهربائية والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتيح لنا تحقيق تأثير دائم وواسع النطاق.
وتأسست مؤتمرات شنايدر إلكتريك للابتكار عام 2016، لاستعراض أحدث ابتكارات وحلول الشركة وشراكاتها التى تعزز مستقبل التشغيل الآلى، ونشر الحلول الكهربائية، والتحول الرقمى.
وخلال هذا العام، يضم المؤتمر العملاء والشركاء وقادة الصناعة فى باريس للمشاركة فى برنامج يستمر على مدار يومين تتخلله مجموعة من الجلسات العامة والجلسات التفصيلية واجتماعات الموائد المستديرة والنقاشات العميقة والتواصل وجولات داخل قاعات العرض.
حلول جديدة من أجل تأثير أكبر
وخلال القمة، تكشف شنايدر إلكتريك عن مجموعة من الحلول الجديدة والمصممة خصيصًا لمساعدة الشركات فى وضع استراتيجياتها، وجهود التحول الرقمى، وخفض الانبعاثات الكربونية لعملياتها التشغيلية، وتعزيز التزاماتها بالاستدامة، بما فى ذلك:
:CONNECT .وهى منصة ذكية ومتكاملة للقطاع الصناعى تدمج بيانات الهندسة والعمليات التشغيلية لتوفير رؤية متكاملة لسلاسل القيمة والمنظومة التشغيلية بأكملها.
ومن خلال ربط العملاء بحلول شنايدر إلكتريك، وAVEVA، وetap، وRIB ومزودى البرمجيات الآخرين، تستفيد CONNECT من تقنيات الذكاء الاصطناعى والتوأم الرقمى الذكى لتمكين الشركات من رفع الكفاءات ودعم الاستدامة من أجل تحقيق نمو مسؤول.
مركز Resi9 للطاقة: هى عبارة عن لوحة كهربائية ذكية بتصميم مدمج للمنازل، يتم تركيبها ضمن لوحات الطاقة الحالية، وتتمثل وظيفتها فى التوزيع الآمن للكهرباء على مستوى المنزل بأكمله. إنّ اللوحات الكهربائية التقليدية تواجه أعباء متزايدة ومعقدة، خاصة مع تزايد عدد المنازل التى يتم تجهيزها بمصادر للطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وحلول شحن المركبات الكهربائية وتركيب الشبكات الكهربائية متناهية الصغيرة، بالإضافة لاتجاه العديد من أصحاب المنازل لإنتاج الطاقة التى يستهلكونها.
. توسيع محفظة حلول eMobility: بالرغم من انتشار السيارات الكهربائية بشكل هائل فى العالم، إلا أن 51% فقط من مالكى السيارات الكهربائية فى جميع أنحاء العالم لديهم شاحن منزلى. ولهذا تقدم الشركة Schneider Charge حلًا متكاملًا لشحن السيارات الكهربائية فى المنزل. يتسم هذا الحل بالفعالية والتكلفة المنخفضة وسهولة التركيب.
وبالنسبة لمشغلى أساطيل السيارات الكهربائية ونقاط الشحن، تقدم شنايدر إلكتريك حلول EcoStruxure EV Advisor وEVLink Pro DC 180 kW والتى تمثل أحدث حول شحن وإدارة المركبات الكهربائية.
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