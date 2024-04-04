شنايدر إلكتريك تعلن عن حلول جديدة لزيادة كفاءة الطاقة

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت شركة شنايدر إلكتريك، المتخصصة فى حلول التحول الرقمى لإدارة الطاقة والتشغيل الآلى، جولة عالمية لقمة الابتكار، بهدف التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وتعزيز التعاون المتواصل للإسراع بوتيرة تحول قطاع الطاقة.

وقال بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذى لشركة شنايدر إلكتريك:“بعد أن سجلت درجات الحرارة فى العالم معدلات قياسية مرتفعة نتيجة الاحتباس الحرارى فى عام 2023، فإننا من خلال هذه القمة ندعو قادة الصناعة والشركات فى جميع أنحاء العالم للتعاون من أجل تحقيق تغيير نوعى فى أساليب مواجهة أزمة المناخ، والاعتماد على الحلول التكنولوجية المتاحة بين أيدينا حاليًا للحد من الانبعاثات الكربونية بصورة هائلة، وتحقيق تقدم ملموس نحو الاستدامة”.

موضوعاتروسيا تكتشف حقول نفط باحتياطي 315 مليون برميل خلال عام 2023 تداول 9 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر 235 مليون قدم مكعب غاز يوميًا متوسط إنتاج“رشيد والبرلس” بـ2023

وأضاف أن الابتكار والتعاون يمثلان السبيل الوحيد لخلق فرص جديدة للتحول الرقمى ونشر الحلول الكهربائية والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتيح لنا تحقيق تأثير دائم وواسع النطاق.

وتأسست مؤتمرات شنايدر إلكتريك للابتكار عام 2016، لاستعراض أحدث ابتكارات وحلول الشركة وشراكاتها التى تعزز مستقبل التشغيل الآلى، ونشر الحلول الكهربائية، والتحول الرقمى.

وخلال هذا العام، يضم المؤتمر العملاء والشركاء وقادة الصناعة فى باريس للمشاركة فى برنامج يستمر على مدار يومين تتخلله مجموعة من الجلسات العامة والجلسات التفصيلية واجتماعات الموائد المستديرة والنقاشات العميقة والتواصل وجولات داخل قاعات العرض.

حلول جديدة من أجل تأثير أكبر

وخلال القمة، تكشف شنايدر إلكتريك عن مجموعة من الحلول الجديدة والمصممة خصيصًا لمساعدة الشركات فى وضع استراتيجياتها، وجهود التحول الرقمى، وخفض الانبعاثات الكربونية لعملياتها التشغيلية، وتعزيز التزاماتها بالاستدامة، بما فى ذلك:

:CONNECT .وهى منصة ذكية ومتكاملة للقطاع الصناعى تدمج بيانات الهندسة والعمليات التشغيلية لتوفير رؤية متكاملة لسلاسل القيمة والمنظومة التشغيلية بأكملها.

ومن خلال ربط العملاء بحلول شنايدر إلكتريك، وAVEVA، وetap، وRIB ومزودى البرمجيات الآخرين، تستفيد CONNECT من تقنيات الذكاء الاصطناعى والتوأم الرقمى الذكى لتمكين الشركات من رفع الكفاءات ودعم الاستدامة من أجل تحقيق نمو مسؤول.

مركز Resi9 للطاقة: هى عبارة عن لوحة كهربائية ذكية بتصميم مدمج للمنازل، يتم تركيبها ضمن لوحات الطاقة الحالية، وتتمثل وظيفتها فى التوزيع الآمن للكهرباء على مستوى المنزل بأكمله. إنّ اللوحات الكهربائية التقليدية تواجه أعباء متزايدة ومعقدة، خاصة مع تزايد عدد المنازل التى يتم تجهيزها بمصادر للطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وحلول شحن المركبات الكهربائية وتركيب الشبكات الكهربائية متناهية الصغيرة، بالإضافة لاتجاه العديد من أصحاب المنازل لإنتاج الطاقة التى يستهلكونها.

. توسيع محفظة حلول eMobility: بالرغم من انتشار السيارات الكهربائية بشكل هائل فى العالم، إلا أن 51% فقط من مالكى السيارات الكهربائية فى جميع أنحاء العالم لديهم شاحن منزلى. ولهذا تقدم الشركة Schneider Charge حلًا متكاملًا لشحن السيارات الكهربائية فى المنزل. يتسم هذا الحل بالفعالية والتكلفة المنخفضة وسهولة التركيب.

وبالنسبة لمشغلى أساطيل السيارات الكهربائية ونقاط الشحن، تقدم شنايدر إلكتريك حلول EcoStruxure EV Advisor وEVLink Pro DC 180 kW والتى تمثل أحدث حول شحن وإدارة المركبات الكهربائية.