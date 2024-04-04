رئيس الوزراء: انخفاضات أخرى فى أسعار السلع بعد العيد

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية أن تكون هناك مُوجة انخفاضات أخرى فى أسعار السلع بعد العيد، خاصًة أن الأمور حاليًا مُستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية، ويتم تلبية أى مطالب بشأن الإفراج عن السلع من الجهاز المصرفى.

وترأس مدبولى، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور على المصيلحى، وزير التموين، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، وأحمد سمير، وزير الصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وإبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، وهانى حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء.

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وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمامه بعقد هذا الاجتماع بشكل أسبوعى، بهدف المتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد لما يحدث من انخفاض فى أسعارها خلال الفترة الماضية، اتساقاً مع ما اتخذته الحكومة مؤخراً من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفى، لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم فى زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع خلال هذه الفترة، مؤكداً أن الحكومة تتابع وترصد موقف انخفاض الأسعار، مضيفا:“سنتعامل مع أى تحدٍ، والمهم أن تنخفض الأسعار، ويشعر بهذا المواطن”.

من جانبه، عرض وزير التموين قائمة بالانخفاضات التى حدثت فى أسعار مجموعة من السلع خلال الفترة الماضية، ومن ذلك أسعار الأرز، والمكرونة، والزيت، والفول، والجبن، والدقيق، وغير ذلك، مستعرضاً أسعار هذه السلع فى عدد من السلاسل التجارية، منوهاً إلى أننا سنشهد تباعاً خلال الفترة المقبلة حدوث انخفاضات فى أسعار السلع بمختلف محال البقالة والسوبر ماركت.

ولفت وزير التموين إلى أن حجم ما يتم الإفراج عنه من سلع وبضائع من الموانئ تباعاً، سيسهم وبشكل كبير فى زيادة حجم المعروض من السلع بالأسواق وإحداث توازن كبير فى الأسعار، مطمئناً الجميع أن انخفاضات السلع ستزيد بعد العيد.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع، إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استقرارًا كبيرًا فى أسعار مختلف السلع، مضيفةً أنه أصبح لدينا مؤشرات واضحة حاليًا بشأن أسعار عدد كبير من السلع، وسنعمل على زيادة السلع التى تتم متابعتها بشكل دورى.

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً فى السلاسل التجارية، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بمشكلة“السكر” فستنتهى تمامًا مع منتصف الشهر الجاري، وذلك فى ظل توافر كميات كبيرة منه، منوها إلى أن آليات السوق تعود لطبيعتها حاليًا، وأنه مع المزيد من توافر السلع ستنخفض الأسعار أكثر.

وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء المستجدات ومسارات التحرك المتخذة من قبل الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث قدم أسامة الجوهرى، رئيس الأمانة الفنية، عرضاً حول الأعمال المنفذة فيما يتعلق بتطوير آليات الرصد الميدانى للأسعار، وكذا ما يتم لتطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع.

وأوضح أسامة الجوهري، أن جهود تطوير آليات الرصد الميدانى للأسعار، تضمنت توسيع المتابعة الميدانية للرصد الميدانى لتشمل محلات التجزئة، والسلاسل التجارية، وبعض أسواق الجملة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال نحو 2650 راصدا ميدانيا يتابعون أسعار 270 سلعة ضمن 3 مجموعات: السلع الغذائية، ومواد البناء، والأسمدة، وذلك من خلال زياراتهم لأكثر من 243 سوقا بمختلف الأحياء الشعبية والمتوسطة والراقية.