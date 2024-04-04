تداول 38 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن بينما غادرته 11 سفينة كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة التي تم التداول عليها بالميناء إلى 38 سفينة.
وأصدر المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان له اليوم الخميس، أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2466 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6 آلاف شاحنة.
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وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 63657 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143785 طنًا، مشيرًا إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35184 طنا فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42336 طنا.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108060337
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