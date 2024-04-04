تداول 38 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن بينما غادرته 11 سفينة كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة التي تم التداول عليها بالميناء إلى 38 سفينة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان له اليوم الخميس، أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2466 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6 آلاف شاحنة.

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وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 63657 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143785 طنًا، مشيرًا إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35184 طنا فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42336 طنا.

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