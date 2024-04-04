انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 37 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 29 مارس، وذلك أقل من توقعات انخفاضها بمقدار 40 مليار قدم مكعب.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 2.259 تريليون قدم مكعب، ما يزيد بنسبة 23% أو نحو 422 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي.
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كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 39% أو نحو 633 مليار قدم مكعب فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 1.626 تريليون قدم مكعب.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108060336
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