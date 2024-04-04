المركزي الإماراتي: 25 مليار درهم ودائع إدخارية في القطاع المصرفي بنهاية يناير

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن مصرف الإمارات المركزي، أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، استقطبت نحو 25 مليار درهم لتصل إلى 270.48 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 245.54 مليار درهم في يناير 2023، بنمو سنوي 10.2%، واستحوذت العملة المحلية“الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 82% أو ما قيمته 222.01 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18% بما قيمته 48.4 مليار درهم.

وأفاد المركزي في الاحصائيات الصادرة عنه، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الإمارتية“وام”، أن الودائع الادخارية في البنوك شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.

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وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.001 تريليون درهم نهاية يناير الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 9.5% مقابل 914.74 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 86.6 مليار درهم، وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 720.55 مليار درهم بالعملة المحلية“الدرهم” بحصة تعادل 72%، ونحو 280.8 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 28%، مشيرة إلى أن الودائع تحت الطلب، واصلت نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولاً إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 796.9 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 30.3% مقارنة بنحو 611.69 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 185.2 مليار درهم،وحازت العملة المحلية“الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 60% أو ما قيمته 474.88 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 40% بقيمة 322.04 مليار درهم.

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