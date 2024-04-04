المركزي الإماراتي: 25 مليار درهم ودائع إدخارية في القطاع المصرفي بنهاية يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن مصرف الإمارات المركزي، أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، استقطبت نحو 25 مليار درهم لتصل إلى 270.48 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 245.54 مليار درهم في يناير 2023، بنمو سنوي 10.2%، واستحوذت العملة المحلية“الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 82% أو ما قيمته 222.01 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18% بما قيمته 48.4 مليار درهم.
وأفاد المركزي في الاحصائيات الصادرة عنه، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الإمارتية“وام”، أن الودائع الادخارية في البنوك شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
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وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.001 تريليون درهم نهاية يناير الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 9.5% مقابل 914.74 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 86.6 مليار درهم، وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 720.55 مليار درهم بالعملة المحلية“الدرهم” بحصة تعادل 72%، ونحو 280.8 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 28%، مشيرة إلى أن الودائع تحت الطلب، واصلت نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولاً إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 796.9 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 30.3% مقارنة بنحو 611.69 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 185.2 مليار درهم،وحازت العملة المحلية“الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 60% أو ما قيمته 474.88 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 40% بقيمة 322.04 مليار درهم.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108060335
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