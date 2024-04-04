الصين تعتزم تخفيف نسب القروض على مشتريات السيارات

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت الصين خطة لتخفيف نسب القروض على مشتريات السيارات الشخصية في محاولة لتعزيز الاستهلاك والتجارة في قطاع السيارات.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” اليوم الخميس أنه وفقا للخطة التي أصدرها البنك المركزي في البلاد والهيئة الوطنية للرقابة المالية، فيمكن للمؤسسات المالية تحديد الحدود العليا لنسب القروض بشكل مستقل على مشتريات السيارات الشخصية التي تعمل بالوقود وسيارات الطاقة الجديدة.

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وأضافت أن حاليا، تبلغ أعلى نسبتين لمعدلات القروض على مشتريات السيارات الشخصية التي تعمل بالوقود وسيارات الطاقة الجديدة 80% و85% على التوالي ويمكن رفع نسب القروض لكلا النوعين من السيارات إلى 100% بعد التعديل، وفقا لعاملين في صناعة السيارات.

وأوضحت أن نسب القروض تبقى على شراء السيارات التجارية العاملة بالوقود والعاملة بالطاقة الجديدة والمستعملة دون تغير عند 70% و75% و70% على التوالي.

ويتم تشجيع المؤسسات المالية على تعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات المالية للتكيف مع التجارة في السيارات والسيناريوهات الجديدة الأخرى، ودعم الطلب المعقول على استهلاك السيارات بشكل أفضل، حسبما جاء في الخطة.

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