الصين تعتزم تخفيف نسب القروض على مشتريات السيارات

(MENAFN
- Al-Borsa News) أصدرت الصين خطة لتخفيف نسب القروض على مشتريات السيارات الشخصية في محاولة لتعزيز الاستهلاك والتجارة في قطاع السيارات.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” اليوم الخميس أنه وفقا للخطة التي أصدرها البنك المركزي في البلاد والهيئة الوطنية للرقابة المالية، فيمكن للمؤسسات المالية تحديد الحدود العليا لنسب القروض بشكل مستقل على مشتريات السيارات الشخصية التي تعمل بالوقود وسيارات الطاقة الجديدة.
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وأضافت أن حاليا، تبلغ أعلى نسبتين لمعدلات القروض على مشتريات السيارات الشخصية التي تعمل بالوقود وسيارات الطاقة الجديدة 80% و85% على التوالي ويمكن رفع نسب القروض لكلا النوعين من السيارات إلى 100% بعد التعديل، وفقا لعاملين في صناعة السيارات.
وأوضحت أن نسب القروض تبقى على شراء السيارات التجارية العاملة بالوقود والعاملة بالطاقة الجديدة والمستعملة دون تغير عند 70% و75% و70% على التوالي.
ويتم تشجيع المؤسسات المالية على تعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات المالية للتكيف مع التجارة في السيارات والسيناريوهات الجديدة الأخرى، ودعم الطلب المعقول على استهلاك السيارات بشكل أفضل، حسبما جاء في الخطة.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108060334
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