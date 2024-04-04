ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الخميس، مع استيعاب الأسواق بيانات اقتصادية، تزامنًا مع صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير، والذي جرى خلاله تثبيت أسعار الفائدة.
وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.15% عند 510.8 نقطة، بدعم من مكاسب قطاعات التعدين (+1.6%) والسيارات (+1.2%) والبنوك (+1%).
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وفي حين استقرت قيمة مؤشر“كاك 40” الفرنسي عند 8151 نقطة، ارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.5% عند 7975 نقطة، فيما زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.2% عند 18403 نقاط.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي“يوروستات”، تراجع أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنسبة 1% على أساس شهري في فبراير، بعد انخفاضها 0.9% في يناير، ومقارنة بتوقعات رجحت تراجعها بنسبة 0.6%.
وأوضحت القراءة النهائية الصادرة من“إس آند بي جلوبال”، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب -الصناعي والخدمي- في منطقة اليورو إلى 50.3 نقطة خلال مارس من 49.2 نقطة في فبراير، ليتجاوز الحد الفاصل بين النمو والانكماش (50 نقطة) للمرة الأولى منذ مايو 2023، وأفضل من القراءة الأولية (49.9 نقطة).
وبحسب محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، أبدى صناع السياسات مخاوف بشأن تضخم الخدمات، وكان هناك إجماع على أنه من السابق لأوانه مناقشة خفض أسعار الفائدة في اجتماع مارس، لكنه أشار إلى أنه سيكون لدى مجلس الإدارة المزيد من البيانات والمعلومات بحلول اجتماع يونيو.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108060333
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