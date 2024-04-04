ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الخميس، مع استيعاب الأسواق بيانات اقتصادية، تزامنًا مع صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير، والذي جرى خلاله تثبيت أسعار الفائدة.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.15% عند 510.8 نقطة، بدعم من مكاسب قطاعات التعدين (+1.6%) والسيارات (+1.2%) والبنوك (+1%).

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وفي حين استقرت قيمة مؤشر“كاك 40” الفرنسي عند 8151 نقطة، ارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.5% عند 7975 نقطة، فيما زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.2% عند 18403 نقاط.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي“يوروستات”، تراجع أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنسبة 1% على أساس شهري في فبراير، بعد انخفاضها 0.9% في يناير، ومقارنة بتوقعات رجحت تراجعها بنسبة 0.6%.

وأوضحت القراءة النهائية الصادرة من“إس آند بي جلوبال”، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب -الصناعي والخدمي- في منطقة اليورو إلى 50.3 نقطة خلال مارس من 49.2 نقطة في فبراير، ليتجاوز الحد الفاصل بين النمو والانكماش (50 نقطة) للمرة الأولى منذ مايو 2023، وأفضل من القراءة الأولية (49.9 نقطة).

وبحسب محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، أبدى صناع السياسات مخاوف بشأن تضخم الخدمات، وكان هناك إجماع على أنه من السابق لأوانه مناقشة خفض أسعار الفائدة في اجتماع مارس، لكنه أشار إلى أنه سيكون لدى مجلس الإدارة المزيد من البيانات والمعلومات بحلول اجتماع يونيو.

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