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بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع

4/4/2024 2:22:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع." />





الخميس, أبريل 4, 2024
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج

لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع كتب : البورصة خاص الخميس 4 أبريل 2024

بورصة الدار البيضاء

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع.

وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ربحًا بنسبة 0.08%، ليستقر بذلك عند 13.106.43 نقطة.

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من جانبه، حقق مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ارتفاعًا بنسبة 0.07% إلى 1.062.63 نقطة.

وحقق MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدمًا بنسبة 0.06% إلى 958.96 نقطة.

أما“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، فقد سجل خسارة بنسبة 0.02% إلى 1.165.86 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي، تقدما بنسبة 0.12% إلى 12.100.66 نقطة، وبنسبة 0.04% إلى 10.953.55 نقطة.

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