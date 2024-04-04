(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع." />
الخميس, أبريل 4, 2024
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بورصة وشركات بنوك عقارات اقتصاد مصر أسواق استثمار وأعمال السيارات اتصالات وتكنولوجيا الطاقة اقتصاد أخضر النقل والملاحة اقتصاد عالمى المسؤولية المجتمعية مقالات الرأي منوعات مالتيميديا آخر الأخبار اقتصاد مصر الحكومة تخطط لزيادة مدة التجربة السياحية بالقاهرة إلى 12 يومًا “المشاط”: مشروعات الغذاء بـ”نُوَفِّــي” تستهدف زيادة الاستثمارات في الزراعة عجز الميزان التجارى لمصر ينخفض 37.2% يناير الماضى “بي واي دي” تخطط لإطلاق أول شاحنة كهربائية صغيرة هذا العام بورصة وشركات بنوك استثمار وأعمال عقارات اقتصاد أخضر
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع كتب : البورصة خاص الخميس 4 أبريل 2024
بورصة الدار البيضاء
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع.
وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ربحًا بنسبة 0.08%، ليستقر بذلك عند 13.106.43 نقطة.
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من جانبه، حقق مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ارتفاعًا بنسبة 0.07% إلى 1.062.63 نقطة.
وحقق MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدمًا بنسبة 0.06% إلى 958.96 نقطة.
أما“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، فقد سجل خسارة بنسبة 0.02% إلى 1.165.86 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي، تقدما بنسبة 0.12% إلى 12.100.66 نقطة، وبنسبة 0.04% إلى 10.953.55 نقطة.
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