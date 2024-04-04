Logi



الرئيسية



بورصة وشركات



بنوك



عقارات



اقتصاد مصر



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



اتصالات وتكنولوجيا



الطاقة



اقتصاد أخضر



النقل والملاحة



اقتصاد عالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأي



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

اقتصاد مصر الحكومة تخطط لزيادة مدة التجربة السياحية بالقاهرة إلى 12 يومًا “المشاط”: مشروعات الغذاء بـ”نُوَفِّــي” تستهدف زيادة الاستثمارات في الزراعة عجز الميزان التجارى لمصر ينخفض 37.2% يناير الماضى “بي واي دي” تخطط لإطلاق أول شاحنة كهربائية صغيرة هذا العام

بورصة وشركات

بنوك

استثمار وأعمال

عقارات اقتصاد أخضر



الرئيسية



بورصة وشركات



بنوك



عقارات



اقتصاد مصر



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



اتصالات وتكنولوجيا



الطاقة



اقتصاد أخضر



النقل والملاحة



اقتصاد عالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأي



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

اقتصاد مصر الحكومة تخطط لزيادة مدة التجربة السياحية بالقاهرة إلى 12 يومًا “المشاط”: مشروعات الغذاء بـ”نُوَفِّــي” تستهدف زيادة الاستثمارات في الزراعة عجز الميزان التجارى لمصر ينخفض 37.2% يناير الماضى “بي واي دي” تخطط لإطلاق أول شاحنة كهربائية صغيرة هذا العام

بورصة وشركات

بنوك

استثمار وأعمال

عقارات اقتصاد أخضر

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع." />







الخميس, أبريل 4, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع كتب : البورصة خاص الخميس 4 أبريل 2024

بورصة الدار البيضاء

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع.

وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ربحًا بنسبة 0.08%، ليستقر بذلك عند 13.106.43 نقطة.

موضوعاتبورصة البحرين: تداول أكثر من 163 مليون سهم خلال أسبوع سهم ديل يسجل مستوى قياسيًا ويتفوق على أداء آبل في 5 سنوات القيمة السوقية لـ”أمازون” تسجل مستوى قياسيًا جديدًا وتقترب من تريليوني دولار

من جانبه، حقق مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ارتفاعًا بنسبة 0.07% إلى 1.062.63 نقطة.

وحقق MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدمًا بنسبة 0.06% إلى 958.96 نقطة.

أما“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، فقد سجل خسارة بنسبة 0.02% إلى 1.165.86 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي، تقدما بنسبة 0.12% إلى 12.100.66 نقطة، وبنسبة 0.04% إلى 10.953.55 نقطة.