القيمة السوقية لـأمازون تسجل مستوى قياسيًا جديدًا وتقترب من تريليوني دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم“أمازون” خلال تعاملات، اليوم الخميس، ولامس أعلى مستوياته في عام على الأقل، لتتجه القيمة السوقية لشركة التجارة الإلكترونية نحو مستوى قياسي جديد.
وصعد السهم بنسبة 1% إلى 184.25 دولار، بعدما لامس 184.89 دولار في وقت سابق من الجلسة.
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وأغلق السهم بالأمس، مرتفعًا بأكثر من 1% إلى 182.41 دولار ليدفع القيمة السوقية للشركة عند 1.89 تريليون دولار، مقارنة بالمستوى القياسي السابق البالغ 1.88 تريليون دولار والمسجل في 8 يوليو 2021.
ومع مكاسب اليوم، ارتفعت القيمة السوقية إلى مستوى قياسي جديد عند 1.915 تريليون دولار، ويحتاج السهم للإغلاق عند 182.91 دولار للحفاظ على القيمة البالغة 1.9 تريليون دولار، أو و192.5 دولار لتصل قيمة الشركة إلى عتبة التريليوني دولار.
وفي حين أن قيمة“أمازون” تحوم حول نطاق قياسي، فإن السهم نفسه ليس كذلك ويحتاج إلى تجاوز 186.57 دولار لتسجيل مستوى قياسي جديد.
ويرجع ذلك إلى حقيقة أن عدد أسهم“أمازون” المعدل حسب التجزئة زاد بمقدار 316.1 مليون سهم، أو بنسبة 3.1%، منذ آخر مرة حققت فيها الشركة مستوى قياسيًا من القيمة السوقية.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108060331
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