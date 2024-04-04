القيمة السوقية لـأمازون تسجل مستوى قياسيًا جديدًا وتقترب من تريليوني دولار

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سهم“أمازون” خلال تعاملات، اليوم الخميس، ولامس أعلى مستوياته في عام على الأقل، لتتجه القيمة السوقية لشركة التجارة الإلكترونية نحو مستوى قياسي جديد.

وصعد السهم بنسبة 1% إلى 184.25 دولار، بعدما لامس 184.89 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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وأغلق السهم بالأمس، مرتفعًا بأكثر من 1% إلى 182.41 دولار ليدفع القيمة السوقية للشركة عند 1.89 تريليون دولار، مقارنة بالمستوى القياسي السابق البالغ 1.88 تريليون دولار والمسجل في 8 يوليو 2021.

ومع مكاسب اليوم، ارتفعت القيمة السوقية إلى مستوى قياسي جديد عند 1.915 تريليون دولار، ويحتاج السهم للإغلاق عند 182.91 دولار للحفاظ على القيمة البالغة 1.9 تريليون دولار، أو و192.5 دولار لتصل قيمة الشركة إلى عتبة التريليوني دولار.

وفي حين أن قيمة“أمازون” تحوم حول نطاق قياسي، فإن السهم نفسه ليس كذلك ويحتاج إلى تجاوز 186.57 دولار لتسجيل مستوى قياسي جديد.

ويرجع ذلك إلى حقيقة أن عدد أسهم“أمازون” المعدل حسب التجزئة زاد بمقدار 316.1 مليون سهم، أو بنسبة 3.1%، منذ آخر مرة حققت فيها الشركة مستوى قياسيًا من القيمة السوقية.

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