سهم ديل يسجل مستوى قياسيًا ويتفوق على أداء آبل في 5 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم شركة“ديل” خلال تعاملات الخميس، مواصلًا سلسلة مكاسبه القوية ومتجهًا نحو تسجيل مستوى قياسي جديد، ومتفوقًا على أداء سهم“آبل” في آخر 5 سنوات.
وصعد السهم بنسبة 3.15% إلى 132.62 دولار، بعدما لامس 136.16 دولار في وقت سابق خلال الجلسة، متجهًا نحو تسجيل مستوى قياسي جديد.
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ويأتي ذلك بعدما أغلق السهم مرتفعًا بنسبة 8.6% في تعاملات الأربعاء ليصل إلى 128.58 دولار، وكان ذلك أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، وهو الأول منذ نحو شهر.
وشهد سهم“ديل” ارتفاعًا كبيرًا مؤخرًا، حيث زادت قيمته بنسبة 67% منذ بداية عام 2024، بعدما قفز بنسبة 214% خلال العام الماضي.
وكان أداء السهم على مدى فترة أطول ملحوظًا أيضًا، خاصة عند مقارنته بسهم واحدة من أكبر شركات العالم، حيث ارتفع سهم“ديل” بنسبة 309% على مدى خمس سنوات، في حين زادت قيمة سهم“آبل” بنسبة 245% خلال نفس الفترة.
واكتسب“ديل” شهرة كبيرة في أواخر القرن العشرين، حيث تقدمت الشركة سريًعا في سباق بيع الحواسيب الشخصية، وأصبحت المزود الأكثر مبيعًا لأنظمة الكمبيوتر على مستوى العالم في عام 2001.
لكن العلامة التجارية فقدت بعضًا من جاذبيتها مع مرور السنين، خاصة مع توسع حصة“آبل” في سوق الحواسيب الشخصية، لكن يعتقد محللون بأن“ديل” قد يكون لها حظ كبير من طفرة الذكاء الاصطناعي.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108060330
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