سهم ديل يسجل مستوى قياسيًا ويتفوق على أداء آبل في 5 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سهم شركة“ديل” خلال تعاملات الخميس، مواصلًا سلسلة مكاسبه القوية ومتجهًا نحو تسجيل مستوى قياسي جديد، ومتفوقًا على أداء سهم“آبل” في آخر 5 سنوات.

وصعد السهم بنسبة 3.15% إلى 132.62 دولار، بعدما لامس 136.16 دولار في وقت سابق خلال الجلسة، متجهًا نحو تسجيل مستوى قياسي جديد.

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ويأتي ذلك بعدما أغلق السهم مرتفعًا بنسبة 8.6% في تعاملات الأربعاء ليصل إلى 128.58 دولار، وكان ذلك أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، وهو الأول منذ نحو شهر.

وشهد سهم“ديل” ارتفاعًا كبيرًا مؤخرًا، حيث زادت قيمته بنسبة 67% منذ بداية عام 2024، بعدما قفز بنسبة 214% خلال العام الماضي.

وكان أداء السهم على مدى فترة أطول ملحوظًا أيضًا، خاصة عند مقارنته بسهم واحدة من أكبر شركات العالم، حيث ارتفع سهم“ديل” بنسبة 309% على مدى خمس سنوات، في حين زادت قيمة سهم“آبل” بنسبة 245% خلال نفس الفترة.

واكتسب“ديل” شهرة كبيرة في أواخر القرن العشرين، حيث تقدمت الشركة سريًعا في سباق بيع الحواسيب الشخصية، وأصبحت المزود الأكثر مبيعًا لأنظمة الكمبيوتر على مستوى العالم في عام 2001.

لكن العلامة التجارية فقدت بعضًا من جاذبيتها مع مرور السنين، خاصة مع توسع حصة“آبل” في سوق الحواسيب الشخصية، لكن يعتقد محللون بأن“ديل” قد يكون لها حظ كبير من طفرة الذكاء الاصطناعي.

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