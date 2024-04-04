بورصة البحرين: تداول أكثر من 163 مليون سهم خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحريـن خلال هذا الأسبوع 163 مليونا و103 آلاف و950 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 16 مليونا و975 ألفا و621 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 432 صفقة.
وجاء في التقرير الأسبوعي لبورصة البحرين، والذي أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس، أن الـمستثمرون تداولوا خلال هذا الأسبوع أسهم 28 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 10 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق.
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وأشار التقرير أن قطاع المال قد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 15 مليونا و319 ألفا و491 دينارا بحرينيا، أو ما نسبته 90.24% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 161 مليونا و362 ألفا و342 سهما، تم تنفيذها من خلال 161 صفقة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة مليونا و245 ألفا و664 دينارا بحرينيا، بنسبة 7.34% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة، وبكمية قدرها مليونا و6 آلاف و587 سهما، تم تنفيذها من خلال 175 صفقة.
وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 3 ملايين و395 ألفا و124 دينارا بحرينيا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 32 مليونا و620 ألفا و790 سهما، أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 86 صفقة.
المصدر:
MENAFN04042024000202011048ID1108060329
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