بورصة البحرين: تداول أكثر من 163 مليون سهم خلال أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحريـن خلال هذا الأسبوع 163 مليونا و103 آلاف و950 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 16 مليونا و975 ألفا و621 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 432 صفقة.

وجاء في التقرير الأسبوعي لبورصة البحرين، والذي أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس، أن الـمستثمرون تداولوا خلال هذا الأسبوع أسهم 28 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 10 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق.

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وأشار التقرير أن قطاع المال قد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 15 مليونا و319 ألفا و491 دينارا بحرينيا، أو ما نسبته 90.24% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 161 مليونا و362 ألفا و342 سهما، تم تنفيذها من خلال 161 صفقة.

أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة مليونا و245 ألفا و664 دينارا بحرينيا، بنسبة 7.34% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة، وبكمية قدرها مليونا و6 آلاف و587 سهما، تم تنفيذها من خلال 175 صفقة.

وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 3 ملايين و395 ألفا و124 دينارا بحرينيا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 32 مليونا و620 ألفا و790 سهما، أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 86 صفقة.

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