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روسيا تكتشف حقول نفط باحتياطي 315 مليون برميل خلال عام 2023

4/4/2024 2:22:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال رئيس الوكالة الفيدرالية للثروة المعدنية الخميس، إنه تم اكتشاف أكثر من 40 حقلًا في روسيا خلال عام 2023، باحتياطيات من النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي، بدعم من الإنفاق الحكومي على عمليات التنقيب.

وأوضح“يفجيني بيتروف” أن الاحتياطيات المكتشفة خلال العام تتجاوز 43 مليون طن من النفط (315.2 مليون برميل) و145 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي (5.1 تريليون قدم مكعبة) و24 مليون طن من المكثفات في روسيا في عام 2023.

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وأشار“بيتروف” إلى أن التمويل الحكومي للتنقيب الجيولوجي في روسيا بلغ 12 مليار روبل (130 مليون دولار) في عام 2023، بحسب وكالة“تاس” الرسمية.

واختتم المسؤول الحكومي، أن حجم استثمارات المنتجين الروس مستقر، ولم ينخفض على مدى السنوات الماضية، حيث بلغ 320 مليار روبل (3.4 مليار دولار) تقريبًا.

المصدر:

MENAFN04042024000202011048ID1108060328

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