البرازيل: زيادة في انتاج النفط في فبراير 2024

ساو باولو – وفقاً لبيانات الوكالة الوطنية للنفط والغاز الطبيعي والوقود الحيوي، فقد حقق الانتاج البرازيلي للنفط والغاز نمواً بنسبة 5.7% في شباط/فبراير من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023 حيث بلغ 4.383 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً.

وينقسم إجمالي هذا الانتاج إلى 3.448 مليون برميل نفط يومياً و148.63 مليون م3 يومياً من الغاز. إن عملية الانتاج عند طبقة ما قبل الملح قد مثلت 76.1 من إجمالي الناتج الوطني.

أم حقول النفط البحرية فقد انتجت 97.5% من النفط و86.4% من الغاز الطبيعي البرازيلي في شهر شباط/فبراير. أما الحقول التي تشغلها شركة بتروبراس البرازيلية للنفط سواء لوحدها أو بالشراكة مع شركات أخرى فقد كانت مسؤولة عن انتاج 88.69% من إجمالي الانتاج في البلاد.

وكالة بتروبراس

