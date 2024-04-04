فريق تويوتا جازو للسباقات يفوز برالي سفاري كينيا للعام الرابع على التوالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حقق فريق تويوتا جازو للسباقات فوزًا مميزًا في رالي سفاري كينيا الأسطوري الذي يُعَدّ من أصعب جولات بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات؛ إذ حافظ على الصدارة بالمركزين الأول والثاني طيلة فترة السباق. وجاء هذا الفوز للعام الرابع على التوالي بالنسبة للفريق.



وقد نجح كلٌ من كالي روفانبيرا ومساعده يونّي هالتونين في تحقيق المركز الأول على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1 الـ "هايبرِد" الكهربائية التي تحمل الرقم 69، يليهما تاكاموتو كاتسوتا ومساعده آرون جونستون في المركز الثاني على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1 الـ "هايبرِد" الكهربائية التي تحمل الرقم 33.

ويمثل هذا الانتصار فوز شركة تويوتا الثاني عشر في رالي سفاري كينيا، ويقودها إلى التقدم بفارق أربع نقاط في بطولة العالم للمُصنِّعين. وتؤكد هذه النتائج المتميزة متانة سيارات تويوتا جي آر يارس رالي1 الـ "هايبرِد" الكهربائية واعتماديتها العالية، والتي زُوِّدت خلال هذا السابق بنظام تعليقٍ مُحسَّن، بالإضافة إلى نظام العادم السطحي، وهو النسخة المحدّثة من الميزة التي كانت موجودة في سيارات السفاري سابقًا.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات أكيو تويودا: "تهانينا لجميع أعضاء الفريق على فوزهم الأول لهذا الموسم من بطولة العالم للراليات، والرابع على التوالي في رالي سفاري كينيا. أهنّئ كالي ويونّي على فوزهما مجددًا في كينيا بعد عامين على فوزهما الأخير في هذا الرالي، وكذلك تاكاموتو وآرون على اعتلائهما منصة التتويج مجددًا بعد عامين أيضًا".



وأضاف تويودا: "أُجريت اختبارات ما قبل رالي سفاري كينيا في البرتغال؛ حيث كانت الأمطار تهطل بغزارة في ذلك الوقت. وقد أبلغني أعضاء الفريق أنهم واجهوا أمطارًا غزيرة "لحسن الحظ"، وتعطل العديد من قطع السيارات. وعلى عكس الأعوام السابقة، أُقيم رالي سفاري كينيا هذا العام خلال موسم الأمطار، فيما واصل المهندسون وفريق الميكانيكيين إجراء التحسينات اللازمة، بما فيها تلك المتعلقة بمقاومة الأمطار إلى حين بدء الرالي بقليل. وعندما سمعت عبارة "لحسن الحظ"، تذكرت عندما كان مهندسو سيارة جي آر يارس يلجؤون إلي دائمًا بوصفي أحد السائقين الرئيسيين في تويوتا، ويشكرونني على دفع السيارة إلى أقصى حدودها في ظل أصعب الظروف، موضحين أن ذلك سيجعلها أقوى من ذي قبل. فتجربة القيادة على الطريق نفسه قد تتنوع بتنوع أحوال الطقس، وهذا ما يجعل من رياضة سباقات السيارات وسيلة تمكننا من مواصلة تطوير أفضل السيارات على الإطلاق".



وجاء فوز الفريق في الرالي نتيجة للأداء المتميز؛ إذ حدد روفانبيرا وهالتونين الوتيرة المطلوبة، وحققا تقدمًا كبيرًا في وقتٍ مبكر. ورغم التحديات التي واجهاها في المرحلة الأطول والأكثر صعوبة، إلّا أنّهما حافظا على صدارتهما، مستندَيْن إلى مهاراتهما والإستراتيجية التي وضعاها للرالي، وأمّنا تقدمهما بشكلٍ مريح. وهكذا، اقترب فريق السيارة التي تحمل الرقم 69 من المراحل النهائية متّبعًا نهج السلامة أولًا، ليضمن تحقيق المركز الأول على منصة التتويج للمرة الثانية منذ مشاركته في نسخة العام 2022. من جانبٍ آخر، احتفل كاتسوتا وجونستون باعتلائهما منصة التتويج للمرة الثالثة من بين أربع مشاركات في رالي سفاري كينيا، ليسجلا مرة أخرى المركز الثاني كما فعلا في العام 2021.



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



تتواصل فعاليات بطولة العالم للراليات هذا الشهر من خلال رالي كرواتيا المقرر تنظيمه في العاصمة زغرب خلال الفترة من 18 إلى 21 نيسان، والذي سيُقام على طرق إسفلتية صعبة ويجمع بين الامتدادات عالية السرعة والالتفافات الفنية المعقدة.



بإمكان المهتمين استكشاف سيارات تويوتا جازو للسباقات في معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة، والبقاء على اطّلاع بآخر المستجدات والمشاركات في السباقات والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.