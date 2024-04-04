المجلس القضائي: 37 دعوى فساد العام الماضي وتحصيل نحو 572 ألف دينار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المجلس القضائي، إن عدد الدعاوى المسجلة لدى دائرة تنفيذ محكمة عمان الابتدائية من قبل دائرة نائب عام عمان لتنفيذ الأحكام الصادرة بالإلزامات المدنية في قضايا الفساد بلغ ما مجموعه 37 دعوى خلال العام الماضي 2023، وبلغت قيمة الأموال المحصلة 571819 دينارا.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده الأمين العام للمجلس والناطق الإعلامي باسمه القاضي علي المسيمي، اليوم الخميس، إن المحاكم النظامية فصلت 172 دعوى بقضايا الفساد، حيث بلغت نسبة الإدانة فيها 63.4 بالمئة وبلغت مدة التقاضي 90 يوما.

وبين خلال إطلاق التقرير السنوي لأعمال المحاكم النظامية والنيابة العامة والقضاء الإداري وسير العمل فيها لسنة 2023 والذي تم تسليمه لجلالة الملك عبدالله الثاني، أن المحاكم وردها خلال العام الماضي 90 دعوى غسل أموال تم الفصل بـ57 منها حيث بلغت نسبة الإدانة فيها 25 بالمئة، ووردها 48 دعوى إتجار بالبشر تم فصل 42 منها وكانت نسبة الإدانة فيها 57.1 بالمئة.



وقال إن المحكمة الإدارية العليا ألغت 51 قرارا إداريا صادرا عن الإدارة العامة، وورد إلى القضاء الإداري 1274 دعوى تم الفصل في 1194 دعوى.



ولفت إلى أن قضايا العنف الأسري بلغت ألف و281 دعوى وتم الفصل بها جميعا وبنسبة 100 بالمئة حيث بلغ عدد الإناث المشتكيات في هذه القضايا 95 بالمئة، وبلغ عدد الدعاوى التي أحيلت لتسوية النزاع في قضايا الأحداث العام الماضي 65 دعوى شملت 102 حدثا منهم 20 أنثى ويقع 98 بالمئة منهم ضمن الفئة العمرية 14 – 18 عاما.



وأكد أن العمل جار مع وزارة الصحة للتشاور ووضع الحلول التي تواجه قضايا المسؤولية الطبية وتقصير أمد التقاضي فيها عبر مشاركة قضاة متخصصين في هذه القضايا لإيجاد أفضل الحلول التي تخدم العدالة.



وبين أن عدد القضايا التي صدر بها قرارا بالاسقاط للعفو العام حتى صباح اليوم بلغ 9824 قضية وتم شمولها بقانون العفو العام الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية.



وبين المسيمي أن السلطة القضائية حققت إنجازا على مستوى تخفيض مدور المحاكم من الدعاوى مقارنة مع الأعوام العشرة الماضية وذلك بنسبة تصل إلى 37 بالمئة عنه في نهاية عام 2013، و32 بالمئة عنه في عام 2017، و11 بالمئة عنه في عام 2022، وقد رافق ذلك انخفاض في معدل العبء القضائي بنسبة 5 بالمئة وارتفاع نسبة الإنجاز للقاضي الفرد بنسبة 0.7 بالمئة، وارتفاع في جودة الأحكام لدى محاكم الدرجة الأولى لتصل إلى 66 مقارنة بـ 64 بالمئة في عام 2022.



وأشار إلى أن وارد المحاكم كافة بمختلف اختصاصاتها وأنواعها من الدعاوى خلال العام بلغ 421406 دعاوى، في حين بلغ عدد الدعاوى المفصولة خلال العام 430492 دعوى وبنسبة إنجاز مقارنة بالدعاوى الواردة 102 بالمئة لتكون بذلك المحاكم قد أنجزت ما يساوي العدد الوارد إليها من الدعاوى وزيادة عليه ما نسبته 2 بالمئة ليتبقى لديها وبتاريخ الأول من كانون الثاني مكن العام الحالي 2024 ما مجموعه 75478 دعوى وبلغت مدة التقاضي لدى محاكم الدرجة الأولى 58 يوما.



وأوضح أن دوائر الادعاء العام ورد إليها خلال العام من الدعاوى التحقيقية 122136 دعوى، وقد فصلت 122981 دعوى، محققة بذلك إنجازا بلغت نسبته 101 بالمئة، في حين ورد إلى هذه الدوائر من الدعاوى التنفيذية 132993 دعوى، وقد أنجزت دوائر الادعاء العام من هذه الدعاوى 160051 دعوى وبنسبة إنجاز إلى الوارد بلغت 120 بالمئة وحققت النيابة العامة إنجازا على مستوى المبالغ المحصلة والتـي تم رفد الخزينة العامة بها والتـي بلغت ما يزيد على 13 مليون دينار على مستوى أعمال لجنة الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة الضريبية والجمركية.



وفي استعراض الإنجازات المتحققة على مستوى العدالة المدنية والتجارية والجزائية، فقد أوضح القاضي المسيمي أنه وضمن خطة السلطة القضائية في التوسع بتطبيق سياسات العدالة الإصلاحية والتصالحية، فقد انتهج المجلس القضائي جملة من الإجراءات التـي ساهمت في زيادة عدد الأحكام الـتي قضت بتطبيق بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة بصورة غير مسبوقة تجاوزت 2200 قرار، وفي السياق ذاته بلغ عدد الأحكام التي قضت بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للبالغين ما يقارب 4 آلاف حكما، وبين أنه وعلى صعيد عدالة الأحداث فقد بلغ عدد التدابير غـير السالبة للحرية المطبقة من قبل محاكم الأحداث ما يزيد على 5 آلاف تدبير وبنسبة زيادة بلغت 3 بالمئة عليه في العام 2022.



وأكد أن الإجراءات المتخذة بالتنسيق ما بين الشركاء في قطاع العدالة أدت إلى الدفع بعجلة توظيف التقنية الحديثة في إجراءات التقاضي إلى الأمام، والتي أتت أكلها في زيادة عدد المحاكمات الجزائية الـتي أجريت عن بعد لما يزيد على 100 ألف محاكمة، إضافة إلى زيادة فاعلية التبليغات القضائية الإلكترونية في تسريع الإجراءات.