أستراليا: قلقون إزاء القانون الإسرائيلي الذي يسمح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية

أستراليا: قلقون إزاء القانون الإسرائيلي الذي يسمح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية
التاريخ
4/4/2024 10:10:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعربت الحكومة الأسترالية عن قلقها البالغ إزاء القانون الإسرائيلي الجديد الذي يسمح للحكومة بإغلاق وسائل إعلام أجنبية.
وكان الكنيست صدّق الاثنين الماضي على قانون إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل بأغلبية 56 صوتا.
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