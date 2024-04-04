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أستراليا: قلقون إزاء القانون الإسرائيلي الذي يسمح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية

4/4/2024 10:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعربت الحكومة الأسترالية عن قلقها البالغ إزاء القانون الإسرائيلي الجديد الذي يسمح للحكومة بإغلاق وسائل إعلام أجنبية.
وكان الكنيست صدّق الاثنين الماضي على قانون إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل بأغلبية 56 صوتا.













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