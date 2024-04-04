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العقبة الاقتصادية: مركز حدود الدرة يخدم القطاعات السياحة والتجارة والنقل

4/4/2024 10:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- زار رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، مرافق مركز حدود الدُرة في محافظة العقبة، يرافقه مفوض الاقتصاد والسياحة حمزة الحاج حسن ومفوض المدينة والإقليم عبد الله النجادات والمفوض المالي والإداري علي العجارمة.
وأكّد الفايز خلال زيارته على أهمية المركز الحدودي كمرفق أساس وحيوي في العقبة؛ إذ يخدم القطاعات السياحية والتجارية كافة والنقل بين الأردن والسعوديَّة، ومصر.
وأشار إلى ضرورة تسخير الإمكانات وجميع الإجراءات لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين على أكمل وجه، وهذا من شأنه تعزيز الصور الحضاريّة للأردن؛ وذلك من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات وذلك لضمان تقديم التسهيلات اللازمة كافة للمسافرين المغادرين والقادمين وحركة الشحن عبر المركز الحدودي وفق أفضل الممارسات إلى حين إنجاز أعمال إعادة تأهيل وتوسعة مشروع مركز الدرة الحدودي.
يشار إلى أن مشروع الدرة سينفذ على مدى عامين ونصف بتكلفة إجمالية تبلغ 22 مليون دينار، حيث سيتم تلقيّ قرابة 4 ملايين مسافر سنوياً عند بدء تشغيله.













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