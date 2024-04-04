المواصفات والمقاييس تنظم افطاراً رمضانياً للأهل في قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نظمت لجنة النشاط الاجتماعي في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية إفطاراً رمضانياً لأهلنا في وسط وشمال قطاع غزة، وذلك من خلال تقديم أكثر (1000) وجبة إفطار صائم وتوزيعها على أهلنا في القطاع.



وجاءت هذه المبادرة التي قام بها موظفو المؤسسة بتبرعهم لتقديم هذه الوجبات للأهل في قطاع غزة، تأتي ضمن الجهود الأردنيّة الحثيثة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع، وتعبّر عن التكاتف والتأخي بين الشعبين الشقيقين، وتحقيقاً للتكافل الاجتماعي والواجب الوطني والأخلاقي، مضيفة أن هذا الجهد هو أقل واجب يمكن تقديمه للأهل في غزة.



وشكرت المؤسسة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على جهودها في تذليل الصعاب من أجل دعم الأشقاء في قطاع غزة.