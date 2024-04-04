السند لـ الأنباء وزارة الصحة تؤمن المشهد الانتخابي بالاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Anbaa) محمد راتب

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبد الله السند في تصريح خاص لـ "الأنباء"، أن وزارة الصحة وطواقمها الطبية والإدارية تغطي الجانب الصحي في سياق تأمين يوم الانتخابات بالمشاركة مع مؤسسات الدولة الأخرى، حيث إن خطة وزارة الصحة في هذه المناسبة ارتكزت على ثلاثة مرتكزات أساسية: الوقائي، والعلاجي والطوارئ، وذلك من خلال لجنة تضم القطاعات الأساسية والحيوية في وزارة الصحة بالإضافة إلى الإدارات ذات الصلة.

وأضاف أنه يتم التعامل مع أي حالات طبية طارئة خلال عملية التصويت وفق بروتوكولات معدة سلفا من قبل وزارة الصحة حيث تتواجد طواقم صحية متمرسة من خلال عيادات وأجهزة متكاملة وفق متطلبات الجودة، لافتا إلى أنه قامت وزارة الصحة بتزويد مقرات الانتخاب في جميع محافظات البلاد بـ 500 كرسي متحرك لنقل كبار السن ولمن يعاني صعوبة بالحركة، بالإضافة إلى تأسيس 123 عيادة ميدانية موزعة في جميع محافظات البلاد ونحو 155 فني إسعاف طوارئ طبية للتعامل مع الحالات فيما لو اقتضت الحاجة، علاوة على تزويد العيادات الميدانية بنحو 267 طبيب وممرض لتقديم الخدمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى 2500 جهاز ومعدات طبية موزعة في جميع المقار الانتخابية لهذا اليوم، وتخصيص 25 سيارة إسعاف مخصصة ومفرغة فقط لتأمين العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن هناك ٩ فرق وقائية تتكون من أطباء متخصصين في الصحة الوقائية وفنيي التغذية ومفتشين صحيين للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة في فترة ما بعد الإفطار للناخبين وللمرشحين وللقائمين العاملين على تأمين العملية الانتخابية، حيث يتم التنسيق ما بين المستشفيات العامة وما بين إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة.

وأضاف أن المشهد الانتخابي يدار كله ويتم متابعته عبر مركز وإدارة الأزمات في وزارة الصحة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي والتواصل المرئي عن بعد "تيلي هيلث".

وتوجه السند بالنصح إلى المواطنين والمواطنات المقبلين للاقتراع بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وتجنب أماكن الزحام وأخذ قسط من الراحة عند الشعور بأي تعب أو ضعف خلال نهار رمضان، كما أن من المهم طلب مساعدة الطاقم الطبي إذا استدعى الأمر، في حين من الضروري بعد الإفطار المحافظة على التغذية السليمة المتوازنة والمتكاملة و شرب كميات وافرة و كافية من السوائل و من الماء وكذلك أخذ العلاجات للأمراض المزمنة بانتظام مثل علاجات السكر لا ننساها علاجات الضغط علاجات القلب موسعات الشعب الهوائية علاجات الربو علاجات الغدة فضلا عن ضرورة ضبط الانفعالات من الحزن والفرح حفاظا على صحة الإنسان.