التنمية الأسرية تواصل تقديم الدعم النفسي لضيوف مدينة الإمارات الإنسانية

واصلت مؤسسة التنمية الأسرية جهودها، في تقديم العديد من الأنشطة والمبادرات المجتمعية والإنسانية، انطلاقا من نهجها الراسخ في تقديم الدعم النفسي لضيوف مدينة الإمارات الإنسانية من الأشقاء القادمين من قطاع غزة والذين يعانون ظروفا صعبة.

جاءت مبادرات مؤسسة التنمية الأسرية وخدماتها المجتمعية المتنوّعة التي تلامس احتياجات الأسر التي تحتضنها مدينة الإمارات الإنسانية، حرصا منها على رفع مستوى سعادتهم خلال شهر رمضان المبارك، وبث روح الطمأنينة في قلوب الأطفال وتنمية مهاراتهم، من خلال البرامج المبتكرة التي تُساهم في تحقيق التوازن والاستقرار النفسي، وتخطي التحديات والصعوبات، وتجديد الأمل بعد التجارب المؤلمة التي مروا بها.

وقالت سعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية "إن مشاركة المؤسسة بالعديد من البرامج التأهيلية والمبادرات الداعمة للأخوة الأشقاء من مختلف الفئات والأعمار، الذين استضافتهم مدينة الإمارات الإنسانية، يدعم جهود الدولة التي لا تدخر جهداً في الوفاء برسالتها الإنسانية والمنطلقة من قيم العطاء وعمل الخير وترسيخ الأخوة الإنسانية والتضامن مع الشعوب في مختلف الظروف والتحديات، مشيدة برسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حين قال "دولة الإمارات ستظل رمزاً للعون والنجدة في أوقات الشدة ومصدر إلهام في العمل الإنساني".

وأكدت سعادتها أهمية دور مؤسسة التنمية الأسرية في تقديم الدعم والمساندة النفسية والاجتماعية، عملا بتوجيهات ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تُولي الجانب الإنساني اهتماما كبيرا، والرامية إلى مساندة ضيوف المدينة الإنسانية والوقوف بجانبهم، وتقديم البرامج الداعمة لهم، وسرعة الاستجابة والتفاعل مع الظروف الطارئة التي يعانون منها.

وأوضحت الرميثي أن مؤسسة التنمية الأسرية عملت من خلال برنامج "الإسعاف النفسي الأولي" على تقديم الدعم والمساندة النفسية للأسر المتضرّرة، وإكسابهم الإحساس بالأمل وبث الطمأنينة في نفوسهم، وتنمية قدراتهم واستغلال وقت فراغهم، من أجل إكسابهم المزيد من المهارات التي تساعدهم على التكيف مع الصعوبات وحل المشكلات وكيفية مواجهتها، والاستفادة من معارف وخبرات ومهارات الآخرين لتحمّل المسؤولية ومواجهة الحياة بتفاؤل وإيجابية.

وأشارت إلى أنه تم تقديم جلسات تحت عنوان "ملهم الأمل"، وبرنامج الإرشاد الجمعي تحت مسمى"جدّد الأمل"، وذلك بهدف إكساب المشاركين بجلسات البرنامج مجموعة من المعارف والمهارات والاتجاهات التي تمكنهم من تجديد الأمل والتغلب على التحديات الحياتية، لتزويدهم بالمعارف اللازمة لتجديد الأمل والوصول إلى السكينة، والمهارات اللازمة للتخطيط للمستقبل، ومنها مهارات الوعي الذاتي والسيطرة على الأفكار السلبية وحل المشكلات والتعامل مع التوتر والقلق غيرها، بالإضافة إلى إكساب المشاركين اتجاهات إيجابية عن طريق التدريب على توليد الأفكار الإيجابية.

وأكدت وفاء آل علي مدير دائرة تنمية الأسرة بالوكالة في مؤسسة التنمية الأسرية، أن الجلسات التي قدمتها المؤسسة ساهمت في إكساب المشاركين اتجاهات إيجابية عن طريق التدريب على توليد الأفكار الإيجابية وتنظيم "تليماتش السعادة"، ألعاب بلا حدود، وهو برنامج يهدف إلى التسلية والترفيه، وتعزيز روح التنافس بالإضافة إلى العمل الجماعي من خلال عدة مسابقات متنوّعة ومناسبة لمختلف الفئات، من أجل التسلية والترفيه والتخفيف من الشعور السلبي لدى الأفراد، وتعزيز التواصل والتفاعل والتعاون الإيجابي.

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