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طقس الإمارات غداً غائم وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

4/4/2024 10:00:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30
كم/س، لافتا إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:18 والثاني عند الساعة 23:54 والجزر الأول عند الساعة 17:05 والثاني عند الساعة 04:44.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون الموج خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة
19:40 والثاني عند الساعة 07:30 والجزر الأول عند الساعة 12:47 والثاني عند الساعة 01:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة
الحرارة العظمى
الحرارة الصغرى
الرطوبة العظمى
الرطوبة الصغرى
أبو ظبي

32
20
75
15
دبي


31
21
85
35
الشارقة

31
18
80
35
عجمان

29
21
90
35
أم القيوين

31
17
85
35
رأس الخيمة

32
16
70
30
الفجيرة

34
27
55
15
العـين


32
21
45
10
ليوا


35
17
40
10
الرويس

32
21
45
20
السلع


31
20
55
15
دلـمـا


30
22
90
20
طنب الكبرى

30
22
85
25
طنب الصغرى

30
22
85
25
أبو موسى

30
22
85
25



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