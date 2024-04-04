كنز دفين .. مقبرة للسيارات القديمة في بريطانيا .. (صور)

يكرّس الناس حياتهم للسيارات القديمة، أو يدفنون رؤوسهم في أغطية محرك السيارة لإصلاحها، أو يقودون سياراتهم مئات الأميال للمشاركة في المسيرات.

وعلى الرغم من ارتفاع شعبية السيارات القديمة في السنوات الأخيرة وكذلك قيمتها ، لكن بعضها يتم التخلص منه، ويترك ليصدأ ويتحلل.

وتخفي إحدى الغابات البريطانية مقبرة كاملة للسيارات القديمة - 50 منها في المجمل، بما في ذلك سيارات مرسيدس وفورد ورايلي ون بوينت فايف، بحسب صحيفة " مترو".

آشلي أوربيكس، مستكشفة من ميلتون كينز ، سمعت لأول مرة عن الكنز الدفين من صديقة وأدركت أنه يتعين عليها التحقيق فيه.

في حظيرة متداعية من عوارض خشبية مائلة وسقف من الألواح المعدنية انهار في إحدى الزوايا، عثرت عليها.

ومن خلال النمو الزائد في غابة نوتنغهامشاير، توجد مجموعة "مذهلة" من السيارات القديمة "التي تركت للأسف لتتعفن".

وقالت آشلي

: "لسوء الحظ، كانت معظم السيارات مهترئة وفي حالة سيئة.الكثير من الصدأ والتحلل، والكثير من الأضرار الناجمة عن الطقس".

وأضافت " ولكن مع انهيار الحظائر فوق السيارات، فقد تسبب هذا للأسف في حدوث أضرار .كان من الصعب الوصول إلى بعض السيارات بسبب انهيار الحظائر".







