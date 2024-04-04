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الأرجنتين تحافظ على صدارة التصنيف وقطر تصل لأفضل مركز في تاريخها

4/4/2024 10:00:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حافظ المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم على صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال، بينما عاد المنتخب البلجيكي للمراكز الثلاثة الأولى في أحدث تصنيف أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني التصنيف برصيد 1858 نقطة، متفوقا على المنتخب الفرنسي، وصيف بطل العالم، الذي يملك 59ر1840 نقطة. وقفز المنتخب البلجيكي من المركز الرابع للثالث برصيد 23ر1795 نقطة، على حساب المنتخب الإنجليزي الذي لديه 90ر1794 نقطة.

وأكملت منتخبات البرازيل، والبرتغال، وهولندا، وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا المراكز العشرة الأولى.

وظل المنتخب الألماني في المركز السادس عشر رغم فوزه على المنتخب الفرنسي والهولندي في وديات مارس الماضي

وكان المنتخب الإندونيسي أكثر المنتخبات تقدما في الترتيب، حيث قفز ثمانية مراكز ليحتل المركز الـ134، بينما وصل منتخبا قطر وجزر القمر لأفضل مركز في تاريخهما.

ووصل المنتخب القطري للمركز الـ34 فيما وصل منتخب جزر القمر للمركز 117.

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