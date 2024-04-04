«دبي البحري» يُشكل اللجنة المنظمة لكرنفال القفال ويعتمد موعد السباق مايو المقبل



اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في اجتماعه الشهري برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وحضور الأعضاء، قرار تشكيل اللجنة المنظمة العليا لكرنفال النسخة رقم 33 من سباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي.

وثمّن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الدعم الكبير والمتواصل الذي يلقاه الحدث من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، من أجل نشر ثقافة الحفاظ على الرياضات التراثية، استمراراً لنهج المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، الذي دشّن السباق في عام 1991، من أجل صون الإرث الثقافي وإحياء تراث الآباء.

ويترأس اللجنة العليا المنظمة للحدث، أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة، وتضم في عضويتها كلاً من سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة نائباً لرئيس اللجنة، وأعضاء مجلس إدارة النادي، خالد خميس بن دسمال وخالد علي البلوشي ومحمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي.

موعد

وحدد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الاجتماع، موعد الحدث الذي يقام بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 10-12 مايو المقبل، فيما اختار مجلس الإدارة موعداً احتياطياً في حال تعذر إقامته في الموعد، وذلك خلال الفترة من 17-19 منه.

ووجّه مجلس الإدارة خلال الاجتماع، الإدارة التنفيذية والوحدات التنظيمية بالنادي، بضرورة التحضير المبكر لإنجاح التظاهرة المرتقبة، التي تمثل قيمة تاريخية عظيمة لها مكانة وصيت، ومهرجان وطني مجتمعي تراثي، يعكس ارتباط أهل وشعب الإمارات بماضي الآباء والأجداد، واعتزازهم بإحياء ذكريات رحلات الغوص وصيد اللؤلؤ.

خطط العمل

وناقش الاجتماع خطط العمل الخاصة لإنجاح الحدث، والجهود القائمة للتنسيق القائم مع شركاء النجاح في الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، للترتيب والتجهيز لإنجاح التظاهرة المرتقبة، التي تعد مسك ختام فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023-2024.

وأشاد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بإنجازات الربع الأول لعام 2024، والتي تضمنت العديد من الإيجابيات في كل الجوانب، خاصة النجاحات التنظيمية المتعلقة بفعاليات الموسم الرياضي 2023-2024، ومشاركات فريق الفيكتوري في المحفلين العالميين، بطولتي العالم للزوارق السريعة إكس كات وفورمولا 1، والتي يقف فيهما سفراء النادي في الواجهة، متصدرين الترتيب العام بجدارة.

وهنأ مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أسرة مركز دبي التجاري العالمي، على نجاح الدورة الثلاثين من معرض دبي العالمي للقوارب، مشيداً بالمشاركة المتميزة لإدارات النادي من خلال جناح خاص، عرض فيه أحدث إنتاج مصنع الفيكتوري، وإنجازات النادي والفريق، وتنظيمه للعديد من الفعاليات المتميزة، مثل بطولة دبي لصيد الأسماك 2024، والعرض الليلي للدراجات المائية.

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