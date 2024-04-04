«ألتيريكس»: 60% من الشركات تستحدث دور «كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي»

كشفت نتائج دراسة شركة «ألتيريكس» العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي لتحليلات المؤسسات أن 60% من المشاركين في الدراسة يتوقعون أن استحداث دور «كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي» سيكون أمراً بالغ الأهمية لاتباع نهج أكثر شمولية لاستراتيجية ذكاء اصطناعي استباقية تتناول وحدات الأعمال بدءاً من تكنولوجيا المعلومات والامتثال لفرق الموارد البشرية والموظفين أنفسهم، وأن الأدوار الثلاثة المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي تعد من الأولويات الأكثر إلحاحاً التي ذكرها قادة الأعمال للتوظيف: مهندسو البرمجيات القائمون على تطوير وإنشاء الأنظمة (37%)، ومهندسو تطبيقات الذكاء الاصطناعي المسؤولون عن تصميم وتطوير النماذج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي (32%)، وعلماء أبحاث الذكاء الاصطناعي القائمون على قيادة الابتكار من خلال البحث والتطوير (31%).

وسلطت الدراسة التي حملت عنوان «تعريف مؤسسة المستقبل» (Defining the Enterprise of the Future) الضوء على عدم التوافق الواضح بين المهارات والخبرات التي تتلقى الأولوية حالياً أثناء عملية التوظيف والمهارات المطلوبة لجني أعظم فوائد ممكنة من الذكاء الاصطناعي. تكشف نتائج البحث عن الآثار الجانبية للذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، فبينما يستعد قادة الأعمال ومسؤولو التوظيف في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة للتحول في سوق العمل القائم على الذكاء الاصطناعي ستتحول العديد من الأدوار الحالية وتتطور، ما يعيد تشكيل مجموعة مهارات القوى العاملة المستقبلية بوتيرة متسارعة.





أولويات سوق العمل

وقالت الدراسة إن الإجماع العام يشير إلى أهمية البشر في عالم الذكاء الاصطناعي لقدرتهم على القيام بما يعجز عنه الذكاء الاصطناعي، إلا أن النتائج تظهر عدم توافق واضح في التركيز على المهارات المطلوبة، فعلى الرغم من الفجوة الكبيرة في مهارات الذكاء الاصطناعي، حيث يفوق الطلب العرض بكثير، لا تزال العديد من الشركات تعطي أولوية التوظيف للأدوار ذات المهارات التقنية المطلوبة، حيث أشارت إلى أنه:

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ذكر 33% فقط أن الارتقاء بالقدرات البشرية والاستعداد للتحول في سوق العمل هما اعتباران مهمان لعالم الذكاء الاصطناعي.

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أفاد 73% من المشاركين بأهمية تمكّن موظفيهم من مهارات متعددة بدلاً من التخصص في مجال معين، إلا أن أولوياتهم لتحسين المهارات لا تزال تفضل المهارات التقنية/الصلبة على المهارات غير التقنية/الناعمة.

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الخبرة في الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، وتحليل البيانات واستخراجها، والتحليل المالي والتخطيط، تقع هذه المهارات جميعها في مقدمة المهارات الناعمة الأكثر طلباً، بما في ذلك معرفة البيانات، والتفكير الاستراتيجي، وتعزيز الوعي بالرقمنة، وقيادة الفريق.

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ذكر 60% من المشاركين في الاستبيان أن الإبداع يعتبر من أهم المهارات التي سيوفرها البشر في عالم الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي، يليه التفكير النقدي (46%)، والشغف (42%)، والأخلاق (39%)، ومع ذلك اعتبر 19% فقط التفكير النقدي، واعتبر 27% الإبداع ضمن المهارات الثلاث الأكثر طلباً.

وتعليقاً على نتائج التقرير، صرّحت ليبي دوين آدامز، الشريك المؤسس وكبير مسؤولي دعم المبادرات الاستراتيجية في ألتيريكس: «يتطلب الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي أن يبادر قادة الأعمال الآن ببناء وتشكيل القوى العاملة المستقبلية لتزدهر، وبذلك تجنّب المخاطرة بالتخلف عن الركب في مستقبل يتحول بسرعة غير مسبوقة فيما يتعلق بالمهارات اللازمة لعصر الذكاء. لا يحتاج جميع الموظفين إلى أن يصبحوا علماء بيانات، بل يتعلق الأمر بدعم ثقافة حل المشاكل بشكل إبداعي، وتعلم مهارة النظر إلى مشاكل العمل من خلال عدسة تحليلية، والتعاون عبر جميع المستويات لتمكين الموظفين من استخدام البيانات في أدوارهم اليومية. الاستثمارات المستمرة في تحسين مهارات الإلمام بالبيانات، وفرص التدريب وحدها كفيلة بتمكين الجميع من «التحدث بالبيانات» واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أخلاقية موثوقة».

وقال كارل كراوثر، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألتيريكس: "مع أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد أدى إلى تحول جذري في كيفية توليد المعلومات، إلا أن قيمته الحقيقية للشركات ستنبع من قدرته على إثراء مشهد تفاعل البيانات والعمل كطبقة قوية وبديهية لتمكين الوصول إلى البيانات ومشاركتها. يوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرة لصناع القرار لتقديم رؤى قيّمة بلغتهم، بغض النظر عن محدودية مهاراتهم في علم البيانات. يؤدي توفير هذه الإمكانات على نطاق واسع إلى تقليص الوقت اللازم لاستخلاص الرؤى من البيانات بشكل كبير والتخلّص من الحواجز القائمة أمام الأفراد غير التقنيين للاستفادة من البيانات لتحقيق القيمة. ومع ذلك، في حين أن العديد من القادة حريصون على توفير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر مؤسساتهم بأكملها، يجب عليهم ضمان اعتمادها بشكل مسؤول؛ وعليه ينبغي أن يتذكر قادة الأعمال أن جودة أي نظام قائم على الذكاء الاصطناعي تقاس بقدر جودة البيانات التي تم تدريبه عليها وقدرة المستخدمين على طرح الأسئلة الصحيحة، وتنفيذ التقنيات الصحيحة للبيانات، وفهم النتائج. قد يؤدي افتقار الموظفين إلى الدراية الكافية بالبيانات والذكاء الاصطناعي، رغم معرفتهم بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة، إلى اتخاذ قرارات مغلوطة. ومن دون معرفة كيفية طرح الأسئلة الصحيحة، أو إذا تم قبول الإجابات دون تمحيص، قد يعطي الذكاء الاصطناعي التوليدي إجابات خاطئة.

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