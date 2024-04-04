تسلا تعتزم طرح أول مجموعة من سايبر بيست للبيع في مزاد

تعتزم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا طرح أول مجموعة سياراتها من طراز سايبر بيست للبيع في مزاد عام، لتعطي جمهور عملائها فرصة لتجنب الانتظار شهوراً حتى يحصلوا على أعلى فئة في عائلة الشاحنة الكهربائية سايبر تراك التي قدمتها تسلا أواخر العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن منصة سوذبيز موتور سبورت للمزادات التي تم إطلاقها في العام الماضي ستعرض السيارة للبيع دون حد أدنى للسعر المقبول وهو ما يعني إمكانية بيعها بأي سعر ينتهي إليه المزاد الذي سيقام عبر الإنترنت، وينتهي يوم 9 أبريل الحالي.

تدير منصة موتور سبورت شركة مملوكة لكل من سوزبي ودوبونت ريجستري جروب المتخصصة في بيع خدمات التأمين وإنتاج الفاعليات الخاصة بالسيارات، وشركات أخرى.

ويتوقع منظمو المزاد وصول السعر بسهولة إلى أكثر من السعر المقترح على موقع تسلا والبالغ 99.990 دولاراً.

من ناحيته قال كولين كاش رئيس منصة سوذبيز موتور سبورت «كما نعرف جميعاً فعدم حجز مسبق يعني أن كل شيء وارد في المزاد». وسيبدأ المزاد بسعر 75 ألف دولار.

وتبلغ قوة محركات سايبر بيست 845 حصاناً وهو ما يزيد بشدة على قوة سايبر تراك المطروحة في الأسواق حالياً وتبلغ 600 حصان فقط. في الوقت نفسه يقل مدى سايبر بيست عن مدى سايبر تراك بنحو 20 ميلاً. كما يزيد سعرها عن سعر سايبر تراك البالغ 79990 دولاراً.

وتحتاج سايبر بيست إلى 6ر2 ثانية للوصول إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة، في حين أن معدل تسارع الشاحنة الخفيفة سايبر تراك القياسية 1ر4 ثانية للوصول إلى 60 ميلاً في الساعة. كما تصل السرعة القصوى للسيارة سايبر بيست 130 ميلاً للساعة، مقابل 112 ميلاً للساعة للشاحنة الخفيفة سايبر تراك ذات الجر الأمامي.

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