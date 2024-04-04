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زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال شرق اليابان

4/4/2024 9:17:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية اليوم الخميس أن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب شمال شرق اليابان، ولكن لم تصدر تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية " تسونامي" كما لم يتم رصد أي أمور غير اعتيادية في محطة فوكوشيما النووية.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وكالة الأرصاد اليابانية القول إن الزلزال الذي وقع الساعة الثانية عشر وستة عشر دقيقة بالتوقيت المحلي سجل أربع درجات على مقياس قوة النشاط الزلزالي المؤلف من سبع درجات في محافظات إيواته ومياجي وفوكوشيما.

ووقع الزلزال قبالة ساحل فوكوشيما، على عمق 40 كيلومترا .

ووفقا لهيئة التنظيم النووي، لم يتم رصد أي أمور غير اعتيادية في محطة فوكوشيما، التي تعرضت لحادث نووي في أعقاب زلزال 2011 وموجات تسونامي التي تبعته.

وقالت شركة إيست جابان للسكك الحديدية إن قطارات الطلقة على خط توهوكو شينكانسين توقفت مؤقتا بعد وقوع الزلزال.

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