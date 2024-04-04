ماكرون: افتتاح الأولمبياد على ضفاف السين السيناريو المفضل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، أن تنظيم حفلة افتتاح الألعاب الأولمبية على ضفاف نهر السين يبقى "السيناريو المفضل" رغم خطر وقوع اعتداء، مع وضع خطط بديلة في حال حتّمت الظروف ذلك.
وقال ماكرون على هامش افتتاح مركز جديد للألعاب المائية في سان دوني أن "السيناريو المفضل الذي نعدّ له والذي نختاره ونريده، هو بالطبع ذلك الذي اتفقنا عليه مع مجمل المنظمين وستكشف تفاصيله في الزمان والمكان المناسبين".
يشار إلى أن دورة الألعاب الصيفية "أولمبياد باريس" ستنطلق يوم الجمعة 26 يوليو، وتستمر حتى 11 أغسطس المقبلين.
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