Thursday, 04 April 2024 06:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماكرون: افتتاح الأولمبياد على ضفاف السين السيناريو المفضل

4/4/2024 9:17:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، أن تنظيم حفلة افتتاح الألعاب الأولمبية على ضفاف نهر السين يبقى "السيناريو المفضل" رغم خطر وقوع اعتداء، مع وضع خطط بديلة في حال حتّمت الظروف ذلك.

وقال ماكرون على هامش افتتاح مركز جديد للألعاب المائية في سان دوني أن "السيناريو المفضل الذي نعدّ له والذي نختاره ونريده، هو بالطبع ذلك الذي اتفقنا عليه مع مجمل المنظمين وستكشف تفاصيله في الزمان والمكان المناسبين".

يشار إلى أن دورة الألعاب الصيفية "أولمبياد باريس" ستنطلق يوم الجمعة 26 يوليو، وتستمر حتى 11 أغسطس المقبلين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN04042024000110011019ID1108059284

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث