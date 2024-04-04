ماكرون: افتتاح الأولمبياد على ضفاف السين السيناريو المفضل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، أن تنظيم حفلة افتتاح الألعاب الأولمبية على ضفاف نهر السين يبقى "السيناريو المفضل" رغم خطر وقوع اعتداء، مع وضع خطط بديلة في حال حتّمت الظروف ذلك.

وقال ماكرون على هامش افتتاح مركز جديد للألعاب المائية في سان دوني أن "السيناريو المفضل الذي نعدّ له والذي نختاره ونريده، هو بالطبع ذلك الذي اتفقنا عليه مع مجمل المنظمين وستكشف تفاصيله في الزمان والمكان المناسبين".

يشار إلى أن دورة الألعاب الصيفية "أولمبياد باريس" ستنطلق يوم الجمعة 26 يوليو، وتستمر حتى 11 أغسطس المقبلين.

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