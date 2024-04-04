إنستاشوب تتيح لمستخدمي تطبيقها الذكي المساهمة في حملة وقف الأم

أعلنت شركة "إنستاشوب"، المنصة الرقمية الرائدة للمتاجر المحلية في دولة الإمارات، عن مشاركتها في دعم حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

ويستطيع مستخدمو تطبيق "إنستاشوب" الذكي، المتوفر عبر متاجر جوجل بلاي وآبل ستور، اتباع خطوات بسيطة للتبرع؛ بدءاً من 10 دراهم، و20، و50، و100، و200، و300، و400 ، و500 درهم، لدعم حملة "وقف الأم".



قناة سهلة

وقال نيكولا كاباركابا، الرئيس التنفيذي لإنستاشوب: " انضمامنا إلى قائمة المساهمين في حملة "وقف الأم" التي تدشن صندوقاً وقفياً لدعم تعليم الملايين بشكل مستدام، يأتي في إطار التزامنا بالمسؤولية المجتمعية، ودعم المبادرات الإنسانية الملهمة التي تطلقها دولة الإمارات".

وأكد كاباركابا أن تطبيق إنستاشوب الذكي يوفر قناة سهلة للمساهمة في حملة "وقف الأم" التي تكرم دور الأمهات في تنشئة أجيال يمكنها تحمل مسؤولية بناء مجتمعات المستقبل، معبرًا عن فخره بالمشاركة في الحملة التي تجسد ثقافة البذل والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي، وترسخ في الوقت نفسه الدور الإنساني الرائد لدولة الإمارات، التي شملت مظلة عطائها مختلف شعوب العالم.

فرص مستدامة

وتستهدف حملة "وقف الأم"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، تكريم جميع الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في "وقف الأم".

وتسعى الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، كما تبرز الوجه الحضاري للمجتمع الإماراتي الداعم لكل مبادرة تهدف إلى مساعدة الآخرين دون تمييز.

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