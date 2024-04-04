الأسهم الأوروبية ترتفع.. ونيكاي يتنفس من جديد بانتهاء موجة جني أرباح

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، مع انتظار المستثمرين بيانات عن التضخم ومحضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي، في حين قفزت أسهم شركة باسيليا للصناعات الدوائية بعد موافقة الهيئة التنظيمية الأمريكية على دواء لعلاج الالتهابات البكتيرية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات.

ومن المرجح أن ينخفض مؤشر أسعار المنتجين 8.6 بالمئة، دون تغيير عن يناير، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

وقفز سهم شركة باسيليا للصناعات الدوائية 9.4 بالمئة إلى أعلى مستوياته في أكثر من ستة أشهر بعد أن حصلت الشركة السويسرية على موافقة الهيئة التنظيمية لقطاع الصحة الأمريكي على المضاد الحيوي زيفتيرا لعلاج الالتهابات البكتيرية.

وصعدت أسهم كمبيو جروب 7.5 بالمئة بعد أن رفع مورجان ستانلي توصيته لأسهم شركة البرمجيات الطبية الألمانية.





اليابان

أنهى المؤشر نيكاي جلسة الخميس على ارتفاع مع شراء المستثمرين لأسهم بعد موجة بيع قوية لجني الأرباح هذا الأسبوع بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة.

وارتفع نيكاي 0.81 بالمئة عند الإغلاق مسجلاً 39773.14 نقطة بعد أن ارتفع خلال الجلسة بما وصل إلى اثنين بالمئة متخطياً 40 ألف نقطة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على صعود نسبته 0.94 بالمئة مسجلاً 2732.00 نقطة.

وزاد سهم شركة سوسيونيكست المرتبطة بالرقائق 17.55 بالمئة ليصل لحد الارتفاع اليومي بعد أن رفعت مورجان ستانلي للأوراق المالية التوصية للسهم.

وارتفع سهم فانوك المصنعة للروبوتات 3.16 بالمئة، ومجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 1.07 بالمئة.

وخلال تراجعه في الجلسة السابقة، سجل نيكاي هبوطاً نسبته 4.6 بالمئة عن مستوى ارتفاع قياسي سجله في 22 مارس.

وزاد سهم كاو 5.14 بالمئة بعد أن قالت شركة الاستثمار أواسيس مانجمنت ومقرها هونغ كونغ إنها ستبدأ حملة لإعادة تشكيل العلامة التجارية لشركة مستحضرات التجميل وستطور التسويق لمنتجاتها.

وارتفع سهم إيتوشو للجلسة الثانية وصعد 0.68 بالمئة بعد أن قالت شركة التجارة، أمس الأربعاء، إنها تستهدف تعزيز الأرباح لتصل لمستوى قياسي يبلغ 880 مليار ين ارتفاعاً من تقديرات بلغت 800 مليار ين في السنة المالية التي انتهت. وشهد سهم الشركة ارتفاعاً نسبته 6.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

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