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الكرملين: أنشطة الناتو عامل مزعزع للاستقرار

4/4/2024 9:17:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


انتقدت الحكومة الروسية مجدداً حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الوقت الذي يحتفل فيه الحلف الدفاعي الغربي بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تقف وراءه وتستخدمه كـ "أداة للمواجهة، خاصة في القارة الأوروبية".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن أنشطة حلف شمال الأطلسي لا تعزز حاليا الأمن ولا الاستقرار في أوروبا، "بل على العكس من ذلك فهي عامل مزعزع للاستقرار"، حسبما ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الحكومية الروسية.

وأضاف بيسكوف أن "الناتو تم تخطيطه وتشكيله وإنشاؤه وإدارته من قبل الولايات المتحدة كأداة للمواجهة" خاصة في أوروبا.

وقال بيسكوف في موسكو إن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "تدهورت فعليا إلى مستوى المواجهة المباشرة"، مضيفا أن الناتو "متورط في الصراع بشأن أوكرانيا".

واحتفل حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسه في بروكسل اليوم الخميس.

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