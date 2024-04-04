الإمارات الثامنة عالمياً في ثقة الاستثمار الأجنبي

حلّت دولة الإمارات ضمن المراكز الثمانية الأولى في التصنيف العالمي ضمن مؤشر «كيرني» لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، والتي جاءت ضمن الأسواق الناشئة الوحيدة المُدرجة في التصنيف.

وكشف التصنيف السنوي للأسواق الناشئة عن وجوه جديدة تنضم إلى قائمة أفضل 25 سوقاً؛ حيث حافظت كل من الصين والإمارات والمملكة العربية السعودية والهند والبرازيل والمكسيك على صدارتها، حيث احتلت المراكز الثمانية الأولى، وهي الأسواق الناشئة الوحيدة المدرجة ضمن التصنيف العالمي.

ويعدّ صعود الإمارات والسعودية تطوراً لافتاً، حيث حقّقتا قفزات صاروخية من المركزين 18 و24 إلى المركزين الثامن والرابع عشر توالياً؛ ويُعدّ هذا مؤشراً قوياً على جاذبية هاتين السوقين الناشئتين بالنسبة للمستثمرين، اللذين باتوا يرون فيهما فرصًا استثمارية واعدة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تصدرت الأمريكيتان القائمة بتسعة أسواق، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبعة أسواق، ثم الشرق الأوسط وأفريقيا بخمسة أسواق، وأخيرًا أوروبا بأربعة أسواق.

ولا تزال منطقة جنوب شرق آسيا تُظهر قوتها، حيث حجزت تايلاند وماليزيا وإندونيسيا والفلبين جميعًا مكانًا لها ضمن أفضل 15 سوقًا.

وشهد هذا العام انضمام سبعة أسواق جديدة إلى القائمة لأول مرة، وهي: بولندا، وتشيلي، ورومانيا، وبيرو، والمجر، والأوروغواي، وعُمان.

وتعكس هذه الترتيبات جاذبية هذه الأسواق بالنسبة للمستثمرين الأجانب، الذين يتطلعون إلى تحقيق عائدات مجزية في ظل بيئة اقتصادية ديناميكية وفرص نمو واعدة.

ثقة المستثمرين

وتشير نتائج الاستطلاع الذي أجراه المؤشر؛ إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات تفاؤل المستثمرين الدوليين، مع إمكانية حدوث زيادة أكبر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأعربت نسبة بلغت 88% عزمها زيادة استثماراتها الأجنبية المباشرة (FDI) في غضون السنوات الثلاث القادمة، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية ثقة متزايدة لدى المستثمرين بآفاق النمو المستقبلية للاقتصاد العالمي، ما يُعد ببيئة استثمارية أكثر جاذبية في السنوات المقبلة.

الذكاء الاصطناعي

وسلط قسم المواضيع الخاص في استطلاع هذا العام الضوء على الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي، في عالم الأعمال.

وأظهرت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في اعتماد المستثمرين على هذه التقنية، حيث أفاد 72% منهم بأنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل كبير أو متوسط في عملياتهم التجارية.

ويتوقع المستثمرون أن يُوظفوا الذكاء الاصطناعي في مجالات محددة تشمل خدمة العملاء والدردشات الآلية (Chatbots)، وأتمتة العمليات اليدوية، وتحسين سلسلة التوريد.

علاوةً على ذلك، صرح 63% بأن مؤسساتهم ستشهد زيادات كبيرة أو متوسطة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتوجيه قرارات الاستثمار الخاصة بها.

مؤشر الثقة



وأشار رودولف لومير، الشريك في المعهد الوطني للتحولات - كيرني الشرق الأوسط إلى أن الصعود اللافت الذي حققته الإمارات على مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس رؤية القيادة والتزامها بتنويع الاقتصاد،

ويعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة في جذب الاستثمارات العالمية. وأوضح أن هذا التصنيف المرتفع للإمارات على المؤشر هو دليل على ثقة المستثمرين العالمين مدعومًا بسياسة الإصلاحات المستمرة التي تنتهجها الدولة.

لافتًا إلى أن المرونة التي أظهرتها الإمارات، وبنيتها التحتية المتطورة، وأسواق رأس المال القوية، وبيئة التكنولوجيا المزدهرة، تؤكد على قدرتها على مواصلة تقديم عروض استثمارية جذابة للمستثمرين العالمين، حتى في ظلّ المنافسة العالمية الشديدة على جذب الاستثمارات.



تؤكد جاذبية الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين العالميين على الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لخلق بيئة أعمال مثالية، وذلك من خلال بناء بيئة تكنولوجية مُتقدمة تحفز الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الزراعية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة.

كما تسهم البنية التحتية ذات المستوى العالمي للإمارات بشكل كبير في تعزيز جاذبيتها للاستثمارية. ولا يقتصر ذلك على تسهيل الأعمال التجارية فحسب، بل يحسن أيضًا جودة الحياة بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد التزام الإمارات بتطوير بنيتها التحتية ركيزةً أساسية في استقطاب قطاعات عالية القيمة، ويلعب دورًا محوريًا في استمرار زخمها الاقتصادي على المدى الطويل.

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