بعبوة برق صدمية .. سرايا القدس تفجر دبابة صهيونية
التاريخ
4/4/2024 9:06:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت سرايا القدس استهداف قوة صهيونية متحصنة بمبنى في خان يونس وتفجير دبابة صهيونية بعبوة برق - صدمية .
واضافت ان مقاتليها أسقطوا طائرة صهيونية مسيرة وسيطروا عليها .
MENAFN04042024000208011052ID1108059123
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.