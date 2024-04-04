Thursday, 04 April 2024 06:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعبوة برق صدمية .. سرايا القدس تفجر دبابة صهيونية

4/4/2024 9:06:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت سرايا القدس استهداف قوة صهيونية متحصنة بمبنى في خان يونس وتفجير دبابة صهيونية بعبوة برق - صدمية .

واضافت ان مقاتليها أسقطوا طائرة صهيونية مسيرة وسيطروا عليها .

MENAFN04042024000208011052ID1108059123

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث