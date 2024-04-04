ألكانتارا يحلم بعرض ضخم من الدوري السعودي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن اللاعب تياغو ألكانتارا في طريقه للرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي.قالت صحيفة ريليفو إن "الريدز" لن يجدد عقد الدولي الإسباني السابق الذي ينتهي في الصيف المقبل، مشيرة إلى أن لاعب برشلونة السابق يحلم بالحصول على عرض ضخم من الدوري السعودي.وتابعت "تياغو ألكانتارا لم يلعب هذا الموسم سوى 5 دقائق فقط ضد آرسنال، كما أنه يحصل على أحد أعلى الرواتب في ليفربول، حوالي 10 ملايين إسترليني، حيث يعاني حالياً من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب طوال العام، ومن المتوقع ألا يعود قبل نهاية الموسم".



وأضافت "الدوري السعودي من الوجهات المغرية بالنسبة إلى لاعب ليفربول، كما أن اللاعب يتوقع أيضاً أن يحصل على عرض من الدوري القطري، إذ زار الدوحة في عدة مناسبات، خاصة أن شقيقه رافينيا ألكانتارا يلعب في صفوف العربي".



واختتمت "لاعب الوسط الإسباني يأمل أن يحصل من خلال خطوته المقبلة على الكثير من الأموال قبل الاعتزال، بينما في الوقت نفسه لم يصله حتى الآن أي عرض رسمي".

ملاعب