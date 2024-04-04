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بدلة صلاح تثير سخرية جماهير ليفربول

4/4/2024 9:06:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثار ظهور النجم المصري محمد صلاح في تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي العديد من التعليقات الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر وهو يرتدي بدلة رسمية في ملعب التمرين، ما دفع بعض المعجبين إلى مقارنته بشخصية "جيمس بوند" الشهيرة في السينما.
ونشر حساب نادي ليفربول يوم الأربعاء صورة لصلاح داخل ملعب التدريبات، حيث كان يرتدي بدلته الأنيقة، وأرفق التغريدة بتعليق "مو اليوم رجل في مهمة".
ورغم تفاؤل بعض جماهير ليفربول بأن ارتداء صلاح للبدلة قد يشير إلى توقيع عقد جديد يمتد لفترة أطول مع النادي، حتى ما بعد صيف 2025، إلا أن العديد منهم استخدموا الصورة بشكل هزلي.
وقال أحد مشجعي ليفربول: "آه يا سيد (جيمس) بوند.. كنت أتوقع حضورك!"، فيما علق آخر بقوله: "ربما صلاح هو الشخص المسؤول عن إيجاد خليفة للمدرب يورغن كلوب".
صلاح، البالغ من العمر 31 عامًا، يقضي موسمه السابع مع ليفربول، بعد انضمامه إليه في صيف عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي بقيمة تجاوزت 40 مليون يورو.
ولعب صلاح دورًا هامًا وأساسيًا في تشكيلة ليفربول خلال المواسم الأخيرة، وساهم في تحقيق عدة ألقاب مهمة، منها دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019 والدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" في موسم 2019-2020.
بشكل عام، شارك صلاح في 338 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات، سجل خلالها 208 أهداف، مما جعله يحتل المركز الخامس في قائمة هدافي النادي التاريخيين.
ويستعد صلاح للمشاركة مع ليفربول في مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيواجه شيفيلد يونايتد، في مواجهة تقام مساء غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة الـ31.
وقبل انطلاق الجولة الـ31، كان ليفربول يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري، برصيد 67 نقطة من 29 مباراة، ويطمح الفريق للتتويج بلقب البريميرليغ هذا الموسم في نهاية مشوار كلوب كمدرب للفريق.

ملاعب

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