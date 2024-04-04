جنرال إسرائيلي سابق: إسرائيل بطريقها إلى حرب شاملة

MENAFN - Al Wakeel News)نقلت صحيفة "معاريف" عن الجنرال الإسرائيلي السابق إسحاق بريك قوله إن إسرائيل في طريقها إلى حرب لم تشهدها من قبل، وقد تكون إقليمية شاملة في المنطقة بأكملها.



وقال بريك إن الجبهة الإسرائيلية الداخلية غير جاهزة بشكل كامل لحرب شاملة، وليس لديها ما يكفي من القوات البرية للقتال على عدة جبهات.



وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، قادوا إسرائيل إلى أسوأ فوضى منذ قيامها، قائلاً إنهم يديرون الحرب بطريقة غير عقلانية ويجلبون المخاطر والكوارث لتل أبيب.

