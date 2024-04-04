طيران الرياض يستقبل أول دفعة من المهندسات السعوديات المؤهَلات لدورة صيانة الطائرات

الرياض – أصداف نيوز:

أعلن“طيران الرياض” الناقل الجوي الوطني الجديد الذي يعتمد أحدث التقنيات الرقمية في مجال الطيران، والمملوك بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عن استقباله الدفعة الأولى المؤلفة من 27 من المتدربات لدورة الدبلوم التدريبية التي تستمر لـ 30 شهراً للحصول على شهادات معتمدة في هندسة الطيران، وذلك ضمن استعدادات الناقل الوطني الجديد لإطلاق أولى رحلاته التجارية رسمياً في العام 2025.

وفي خطوة تعد الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، ستخضع المهندسات خلال الدورة لإشراف هيئة الطيران الاسترالية والكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، وذلك بعدما أبرم طيران الرياض في أغسطس من العام 2023 مذكرة تفاهم مع شركة كليات التميز، في تعاون هو الأول بين الجانبين تمهيداً لمزيد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مستقبلاً.

وتخرجت جميع هؤلاء المتدربات من مدارس ثانوية سعودية حصلن فيها على معدلات مرتفعة، وجرى اختيارهن من بين الآلاف من المتقدمات الراغبات في الانضمام لطيران الرياض للمساهمة في نجاح رحلته التي تسير على قدم وساق نحو بدء عملياته التشغيلية. ويلتزم الناقل الوطني الجديد بتحقيق معايير الشمولية، حيث اختار العنصر النسائي تحديداً ليمثلوا أول دفعة من المهندسين لهذا البرنامج التدريبي، في خطوة تعكس الدور المنوط بالنساء ضمن رؤية طيران الرياض للمستقبل.

وخلال زيارة إلى مرافق المنشأة بمطار الرياض، التقى جمعٌ من المسؤولين بالمهندسات المتدربات، بدءا من السيد توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، ومعالي مارك دونوفان، سفير أستراليا لدى المملكة العربية السعودية، والمهندس أيمن العبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز. تجدر الإشارة إلى أن المهندسات العاملات في مجال صيانة الطائرات حول العالم يمثلن نحو 3% فقط وفقاً لبيانات الإيكاو، وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى نقص متوقع في أعداد المتخصصين المؤهلين في مجال صيانة الطائرات خلال السنوات المقبلة، تعمل طيران الرياض على تسخير المواهب والاستفادة من النساء السعوديات الراغبات في اقتحام هذا المجال.

وفي معرض تعليقه على ذلك، قال معالي مارك دونوفان، سفير أستراليا لدى المملكة العربية السعودية:“تشرفت بالمشاركة إلى جانب كليات التميز والرئيس التنفيذي لطيران الرياض والكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، في استقبال أول دفعة من المتدربات المنضمات لبرنامج هندسة صيانة الطائرات. من الرائع حقاً معرفة الدور الذي يضطلع به قطاع التعليم الأسترالي الرائد حول العالم في تمكين النساء من المشاركة الاقتصادية تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030′′.

ومن جهته، قال المهندس أيمن عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز:” نفخر بدعم هذه الدفعة الرائدة من المتدربات في مجال هندسة صيانة الطائرات بالشراكة مع طيران الرياض، ونؤمن بقدراتهن وإمكانياتهن على تحقيق الإنجازات والتميز في هذا المجال الحيوي، كما نعمل في كليات التميّز على توفير بيئة تعليمية وتدريبيّة مُحفزة للمتدربات، وتزويدهن بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في حياتهن المهنية، ونحرص على دعم الكفاءات الوطنية النسائية في مختلف المجالات، وتوفير فرص العمل المُناسبة لهن”.