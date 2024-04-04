STC Bank يطلق النسخة التجريبية بدعم البنك المركزي السعودي

الرياض – أصداف نيوز:

حصلت stc pay اليوم على موافقة البنك المركزي السعودي“ساما” للانتقال إلى المرحلة التالية من رحلة التحول إلى STC Bank. ويقتصر الإطلاق التجريبي على عدد من العملاء الذين تم اختيارهم مسبقاً، والذي يُشكّل مرحلة انتقالية قبل الإطلاق الكامل لكافة العملاء في وقت لاحق من هذا العام. وتحظى هذه الخطوة بدعم البنك المركزي السعودي، وهو الأمر الذي يؤكد دوره المحوري في التحول الرقمي والتمكين، وكذلك المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 للانتقال نحو مجتمع غير نقدي من خلال زيادة حصة التعاملات المالية الرقمية.

ومن المقرر أن يتيح هذا الإطلاق لمجموعة محددة من المستخدمين ترقية حساباتهم من محفظة رقمية إلى حساب بنكي. وسيتم تزويد العملاء برقم حساب بنكي دولي (آيبان) خاص بـ STC Bank والحصول على خدمات بنكية إضافية.

ويهدفSTC Bank إلى تقديم خدمات بنكية وحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع ضمان أقصى درجات الأمان وحماية العملاء من خلال استخدام التقنيات المالية المتطورة. وسيمثّل STC Bank إضافة مهمة للقطاع البنكي السعودي عبر تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات العملاء.

والجدير بالذكر بأنه شركة stc pay قد تأسست في أكتوبر 2018، وأصبحت أول شركة تقنية مالية مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت أكبر محفظة رقمية في المنطقة، حيث توفر الوصول إلى الخدمات المالية لأكثر من 12 مليون عميل عبر الهواتف الذكية بشكل رئيسي. وقد حصلت الشركة مؤخراً على ترخيص البنك المركزي السعودي للتحول إلى بنك رقمي بالكامل. وينسجم هذا التحول مع الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، والتي تهدف إلى ترسيخ المملكة كمركز عالمي للتقنية المالية والابتكار في الخدمات المالية القائمة على التقنية، وبالتالي تعزيز التمكين المالي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات.