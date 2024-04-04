جودادي تقدم نصائح للشركات السعودية الصغيرة قبيل عطلة عيد الفطر السعيد

جدة – أصداف نيوز:

كشفت جودادي، أكبر منصة متخصصة في تقديم خدمات رواد الأعمال، عن نتائج الاستبيان العالمي لريادة الأعمال لعام 2024، والذي أشار إلى توجه 56% من الشركات الصغيرة في المملكة العربية السعودية لتوسيع وصولها في السوق واستقطاب عملاء جدد، بغرض منحهم تجربة تسوق استثنائية لا تُنسى خلال عيد الفطر السعيد.

وأفادت أحدث البيانات بأن مشتريات المستهلكين ترتفع قبيل العيد وليس قبله بفترة طويلة، وذلك عند سؤالهم عن الموعد الذي يفضلون فيه شراء الهدايا. وقال سبعة من أصل عشر مشاركين في الاستبيان إنهم يتسوقون مشترياتهم قبل حوالي أسبوع أو أقل من قدوم العيد، ويستحوذ الأشخاص ممن يتسوقون قبل أسبوع واحد على النسبة الأكبر والبالغة 31%. ويبرز المستهلكون في المملكة بوضع خطط قصيرة الأمد للتسوق، حيث أعرب 21% من المشاركين أنهم يخططون للتسوق قبل يومين إلى ثلاثة أيام من المناسبة المنتظرة. *

شركة جودادي تقدم ست نصائح لاختبار تجربة تسوق تفاعلية عبر الإنترنت قبيل عيد الفطر السعيد:

تنصح جودادي الشركات بإطلاق حملات ترويجية في فترات مدروسة لا تتجاوز الأسبوعين قبيل عيد الفطر السعيد، بالإضافة إلى الاعتماد على منهجية رقمية شاملة على الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي، بما يشمل إرسال رسائل مخصصة عبر البريد الإلكتروني، وعروض لمعاينة المنتجات، وعروض حصرية، مثل الرموز الترويجية، وعروض شراء منتج والحصول على الثاني مجاناً، إلى جانب الهدايا المميزة.

يتعين على الشركات اختبار منصة البيع الأفضل لتسهيل عملية الشراء أمام العملاء، من خلال دمج مزايا التجارة الإلكترونية مثل أداة إنشاء المتجر الإلكتروني وأداة ووكومرس مع استضافة ووردبرس المدارة من GoDaddy ضمن الموقع الإلكتروني للشركة. كما يمكن استكشاف خيارات البيع عبر قنوات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستاجرام وبنترست، عدا عن الأسواق الإلكترونية التي توفر جميعها مزايا فريدة للوصول إلى العملاء الحاليين والمحتملين.

يُنصح بتوفير عروض ضمن خصومات لفترة محدودة وهدايا مجانية وعروض حصرية لفترة العيد، وذلك لتشجيع العملاء على الشراء قبل العيد بفترة أطول. ويجب تخصيص العروض ضمن باقات تحاكي أجواء العيد، وتوفير قيمة إضافية للعملاء مثل التسوق المجاني لضمان تجربة مميزة.

إن نشر سلسلة من مقاطع الفيديو المشوقة على منصات التواصل الاجتماعي هو أحد الخيارات الممتازة لاستقطاب العملاء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يحتوي الفيديو على عناصر السرد التي تحاكي الواقع لضمان جذب الانتباه إلى عروض العيد. ويجب أن تعرض مقاطع الفيديو استحسان العملاء لمنتجات الشركة وتوجيهات ونصائح مفيدة وعروض ترويجية وجولات لتسليط الضوء على المنتجات والخدمات. وتساعد أدوات مثل GoDaddy Studio المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إنشاء محتوى تفاعلي بمنتهى السرعة والسهولة، دون الحاجة إلى امتلاك أي مهارات فنية أو متعلقة بالتصميم.

إن توفير تجربة عملاء استثنائية هو أحد واجبات أي شركة على مدار العام، إلا أن فترة العيد تفرض على الشركات بذل جهد مضاعف لضمان تقديم خدمات أفضل للعملاء، مثل تسريع خدمة الشحن وتسهيل عملية إرجاع المنتجات وتغليف المشتريات.

يتعين على الشركات تسجيل اهتمامات العملاء خلال فترة العيد، وتشجيعهم على تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكتابة ملاحظات مخصصة والبحث عن التقييمات عبر الإنترنت، وذلك سعياً لتعزيز ثقة العملاء وولائهم وكسبهم على المدى الطويل.

واختتمت بيبر بقولها:“يوفر اقترابنا من أيام عيد الفطر السعيد فرصة مميزة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة لتجهيز مواقعهم الإلكترونية وقنوات البيع لديهم من أجل منح العملاء تجربة تسوق مميزة. ويساعد تطبيق هذه النصائح على ضمان نمو أعمالهم وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء في المملكة”.