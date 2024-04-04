طيران ناس يحتفل باستلام الطائرة رقم 50 من أصل طلبية شراء 120 طائرة من طراز A320neo من شركة ايرباص

الرياض – أصداف نيوز :

احتفل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، باستلامه الطائرة رقم 50 من أصل طلبية شراء 120 طائرة من طراز A320neo من شركة ايرباص، وذلك في حفل استقبال أقيم في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك ضمن خطة الشركة الطموحة للتوسع والنمو وزيادة حجم الأسطول.

ويأتي استلام الطائرة رقم 50 ضمن طلبية شراء 120 طائرة من شركة ايرباص بقيمة تجاوزت 32 مليار ريال، التي كانت في حينها ثاني أكبر صفقة شراء طائرات من طراز A320neo في الشرق الأوسط، وخطوة استراتيجية لطيران ناس وتعطي دلالةً واضحة على حجم التطور والنمو الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات ولاسيما قطاع الطيران فيه بشكلٍ خاص.

وقد ساهمت هذه الصفقة بالشراكة مع أيرباص في تعزيز موقع طيران ناس كناقل جوي اقتصادي رائد في الشرق الأوسط، وواحدة ضمن أفضل 4 شركات طيران اقتصادي بالعالم، حيث ستواصل الشركة خططها الطموحة لمضاعفة حجم الأسطول بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة طلبيات الشراء إلى 250 طائرة، وذلك في إطار التزام طيران ناس بالمضي قدماً في استراتيجيته للنمو والتوسع تحت شعار“نربط العالم بالمملكة” بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني التي تهدف إلى ربط المملكة مع أكثر من 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنويا بحلول 2030.

وبموازاة النمو في حجم اسطول طيران ناس، ساهم تسلم الطائرات الجديدة في توليد مئات الوظائف النوعية في قطاع الطيران بشكل مباشر وغير مباشر، إذ أعلن طيران ناس مؤخراً فتح باب التوظيف في عدة برامج شملت“برنامج طياري المستقبل”، “برنامج مهندسي المستقبل”، وبرنامج الضيافة الجوية للسعوديين والسعوديات.

وتعد هذه الطائرة هي الثالثة التي تسلمها طيران ناس خلال العام الجاري 2024 في حين من المقرر أن يتسلم دفعات أخرى من الطائرات خلال هذا العام، حيث تعد طائرات أيرباص A320neo هي الطراز الأحدث والأكثر صداقة للبيئة وكفاءة في استهلاك الوقود بين طائرات الممر الواحد على مستوى العالم، مما يعزز التزام طيران ناس في مجال الاستدامة وحماية البيئة.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 78 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية.