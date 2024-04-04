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غارتان إسرائيليتان على جنوب لبنان

4/4/2024 8:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شنت غارتان إسرائيليتان على بلدة عيناتا وأخرى على بلدة مارون الراس جنوب لبنان.


فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش رصد عددًا من الصواريخ تجاه الجليل الغربي دون وقوع إصابات، مضيفة أن الجيش يرد بقصف على جنوب لبنان.


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