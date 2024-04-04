غارتان إسرائيليتان على جنوب لبنان

غارتان إسرائيليتان على جنوب لبنان
التاريخ
4/4/2024 8:13:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
شنت غارتان إسرائيليتان على بلدة عيناتا وأخرى على بلدة مارون الراس جنوب لبنان.
فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش رصد عددًا من الصواريخ تجاه الجليل الغربي دون وقوع إصابات، مضيفة أن الجيش يرد بقصف على جنوب لبنان.
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