كيف علّق حسام حبيب على علاقته بشيرين بعد الطلاق؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المؤكد أن يُذكر اسم شيرين عبد الوهاب في أغلب اللقاءات التلفزيونية التي تستضيف زوجها السابق حسام حبيب، وفيما حرص الأخير هذه المرة على تجنب الحديث حول أسباب طلاقهما، فإنه أبدى رغبته بأداء واحدة من أشهر أغانيها.وتحدث حسام حبيب عن جوانب شخصية كشفها للمرة الأولى، خلال حلقة أمس الأربعاء من برنامج "ع المسرح"، تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب، المذاع على فضائية "القاهرة والناس".



أغنيته المفضلة لشيرين

وفيما شارك مع شيرين بمجموعة أغاني مشتركة قبل الطلاق، تحدث في اللقاء عن فترة ابتعاده عن العمل الفني لفترات طويلة، معتبراً أنه لم يحقق ما يريده، قائلاً: "كان نفسي يبقى عندي 500 أغنية بصوتي، ولما كبرت حسيت العمر جري بيا.. ومحققتش متعتي".

وعن علاقته بشيرين، اكتفى بالقول: "لن أستمر على هذا الوضع، ولن أنتظر العمر أن يمر، ولن أسكت، فبقدر ما سوف آخذ سوف أعطي".



وعن الأغنية المفضلة التي يتمنى غنائها لشيرين، أجاب: "حبيب" إنه يتمنى غناء "أنا مش هفضل كده على طول"، التي طرحتها عام 2008، مضيفاً: "أنا كان نفسي أقول كده في وقت من الأوقات عشان زهقت من زعلي".

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