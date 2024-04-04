السقاف: 6 فرص استثمارية جديدة لعجلون بحجم استثمار 61 مليون دولار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن مشروع تلفريك عجلون يعتبر نواة للتطوير السياحي في المحافظة، ويساهم بتنمية الواقع الاستثماري والاقتصادي.



وبينت السقاف خلال جولة ميدانية في منطقة الصوان التنموية بعجلون أن المحافظة تمتاز بنسبية وتنافسية جاذبة للمستثمرين خاصة في القطاع السياحي والغذائي.



وقالت السقاف، إن الوزارة أطلقت 6 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الإلكترونية (invest) في القطاع السياحي والصناعات الغذائية بحجم استثمار كلي متوقع 61 مليون دولار، مؤكدة أن وزارة الاستثمار ستعمل على الترويج لهذه الفرص من خلال استهداف مستثمرين محتملين لتوجيههم تجاه تلك الفرص.



وأضافت أن الفرص الاستثمارية شملت مشروع إقامة القرية السياحية، ومشروع إعادة تأهيل واستخدام قرية دير الصمادية الجنوبي، ومشروع إقامة متنزه عجلون الوطني، ومشروع منتجع عجلون العلاجي، أما الفرص الاستثمارية الأخرى فكانت من نصيب قطاع الصناعات الغذائية لتشمل مشروع إقامة مزرعة نموذجية، ومشروع أكاديمية طهي.



واستمعت وزيرة الاستثمار إلى شرح قدمه رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة والمناطق التنموية صخر العجلوني الذي أكد أن مشروع تلفريك عجلون وفر قرابة 120 فرصة عمل مباشرة لأبناء المجتمع المحلي في عجلون، إضافة إلى استقطابه ما يزيد على 300 ألف زائر منذ افتتاحه.



وبين أنه تم وضع خطة ترويجية متكاملة لترويج منطقة الصوان التنموية (عجلون) بالتعاون مع بلدية عجلون الكبرى ومديرية السياحة، بهدف النهوض بمشروع التلفريك من خلال إثراء تجربة الزائر ليصبح مشروعا ترفيهيا متكاملا، إضافة إلى جذب الاستثمارات الجديدة في مختلف الأنشطة السياحية والخدمية والهادفة لتشغيل الأيدي العاملة، والمساهمة في التخفيف من مشكلة البطالة.