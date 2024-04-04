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الاحتلال يفرج عن 101 فلسطينيا اعتقلهم من غزة

4/4/2024 8:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفرج جيش الاحتلال عن 101 فلسطينياً سبق أن اعتقلهم من قطاع غزة، وذلك عبر معبر كرم أبو سالم في مدينة رفح.

وذكر مصدر طبي أن عددًا كبيرًا من المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفيات رفح مصابين بكسور وجروح نتيجة الضرب الذي تعرضوا له في سجون الاحتلال.


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