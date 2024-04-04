الاحتلال يفرج عن 101 فلسطينيا اعتقلهم من غزة
التاريخ
4/4/2024 8:13:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفرج جيش الاحتلال عن 101 فلسطينياً سبق أن اعتقلهم من قطاع غزة، وذلك عبر معبر كرم أبو سالم في مدينة رفح.
وذكر مصدر طبي أن عددًا كبيرًا من المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفيات رفح مصابين بكسور وجروح نتيجة الضرب الذي تعرضوا له في سجون الاحتلال.
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