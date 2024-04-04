الأعيان يقر 5 مشاريع قوانين كما وردت من النواب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقر مجلس الأعيان، 5 مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب، في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.



وأقر المجلس، مشروع قانون معدل لقانون السياحة مع توصية الحكومة بالعمل على إيجاد لجنة شاملة مختصة بترخيص المنشآت والرقابة عليها لتسهيل العمل خاصة المنشآت الفندقية، وترخيص المنشأة السياحية كوحدة واحدة دون تجزئة مرافقها بالترخيص.



ووافق المجلس على مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي الذي يأتي إنفاذا للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، الذي دعا الى مراجعة قانون التخطيط لسنة 1971، لضمان تكاملية الأدوار المسؤوليات والترابط مع تخطيط الموازنة والموارد.



وينظم مشروع القانون المعدل لقانون أمانة عمان الذي أقره المجلس، الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.



ووافق الأعيان على إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة، نظرا لعدم التزام شركة الكرك بمتطلبات الاتفاقية.



ووافق المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة الذي ينظم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المُنتجة من المنشآت والمساكن، ويحدد أنظمة وأجهزة ومُعدات مصادر الطاقة المُتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تُعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار "صفر".