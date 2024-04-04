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مفاجأة سارة للهلال قبل لقاء الخليج

4/4/2024 8:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل فريق الهلال السعودي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس الاستعداد لمواجهة الخليج في الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، المحدد موعدها يوم الجمعة المقبل.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فقد تعافى لاعب خط الوسط محمد كنو من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وشارك في تدريبات الزعيم اليوم الأربعاء، بصورة طبيعية.
وكان صاحب ال 29 عاما قد غاب عن المواجهة الأخيرة لفريقه أمام الأخدود، التي انتهت بثلاثية نظيفة للزعيم ضمن الجولة 26.
وتعرض كنو لكدمة في الركبة تواجد على إثرها في عيادة النادي وخاض بعض التدريبات الاستشفائية.
ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 74 نقطة وبفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه النصر فيما يظهر الخليج عند المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

ملاعب

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