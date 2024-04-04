%9.6 تراجع أعداد السياح القادمين للأردن خلال الربع الأول من 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أعداد السياح القادمين إلى الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9.6%.
وبينت أرقام وزارة السياحة، أنه سجل 1.333 مليون سائح خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 1.476 مليون سائح بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووصل عدد سياح المبيت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1.145 مليون سائح، فيما بلغ عدد زوار اليوم الواحد قرابة 188 ألف سائح.
وكان الدخل السياحي في الأردن ارتفع بنسبة 8.9%، حتى نهاية شباط 2024 مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.
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