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%9.6 تراجع أعداد السياح القادمين للأردن خلال الربع الأول من 2024

4/4/2024 8:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أعداد السياح القادمين إلى الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9.6%.

وبينت أرقام وزارة السياحة، أنه سجل 1.333 مليون سائح خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 1.476 مليون سائح بالفترة ذاتها من العام الماضي.


ووصل عدد سياح المبيت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1.145 مليون سائح، فيما بلغ عدد زوار اليوم الواحد قرابة 188 ألف سائح.


وكان الدخل السياحي في الأردن ارتفع بنسبة 8.9%، حتى نهاية شباط 2024 مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.

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