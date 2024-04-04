الرمثا يستضيف السلط ومعان يواجه شباب الأردن بدوري المحترفين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتواصل الجولة غداً بـ3 مباريات تجمع أبرزها الحسين إربد، متصدر الترتيب بـ43 نقطة، والوحدات، الثالث بـ31 نقطة، في لقاء قمة يقام على ستاد عمان الدولي.



في افتتاح الجولة الـ16 من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024، يستضيف الرمثا نظيره السلط في مباراة تقام على ستاد الحسن الدولي في إربد، بينما يبحث السلط عن تعزيز سجله الإيجابي ضد الرمثا، حيث فاز في 4 من 9 مواجهات، فيما فاز الرمثا في 3 وتعادلا في مباراتين.

الرمثا، الذي يحتل المركز الرابع بـ22 نقطة، يأمل في مواصلة صحوته بعد فوزه المهم في الجولة السابقة، بينما يطمح السلط لتحقيق ثالث انتصاراته المتتالية، وهو ما لم يحققه هذا الموسم حتى الآن.

وفي لقاء آخر يقام اليوم، يسعى معان لكسر عقدته أمام شباب الأردن عندما يلتقيان على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، حيث لم يحقق شباب الأردن الفوز في أي مباراة سابقة بينهما، مع 3 انتصارات لشباب الأردن و4 تعادلات.

وتتواصل الجولة غداً بـ3 مباريات تجمع أبرزها الحسين إربد، متصدر الترتيب بـ43 نقطة، والوحدات، الثالث بـ31 نقطة، في لقاء قمة يقام على ستاد عمان الدولي.

الرمثا تحت قيادة المدرب وسيم البزور، يعتمد على لاعبيه الشباب البراعم في مواجهة السلط، بينما يأمل السلط تحت إدارة المدرب عمار الزريقي في مواصلة تألقه الأخير. من جهته، يأمل معان تحت قيادة المدرب الجديد عامر عقل في تحسين مركزه بالجدول، بينما يواجه شباب الأردن ظروفاً صعبة بعد خسارتين متتاليتين، مما يجعل المباراة ذات أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق البقاء بدوري المحترفين.

ملاعب