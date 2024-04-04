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الأمير فيصل يترأس اجتماع للجنة الأولمبية

4/4/2024 8:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ترأس الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية يوم أمس الأربعاء، بمدينة الحسين للشباب اجتماع الجمعية العامة للجنة الأولمبية الأردنية.
ورحب سموه في بداية الاجتماع بممثلي الاتحادات الرياضية الوطنية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها المنظومة الرياضية الأردنية لمواصلة تحقيق الإنجازات ووضع الأردن على الخارطة الدولية لاسيما مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل.
وبارك سموه تأهل خمسة رياضيين حتى الآن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة وهم: رباعي التايكواندو جوليانا الصادق وراما أبو الرب وزيد مصطفى وصالح الشرباتي، بالإضافة إلى لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة.
وأكد سمو الأمير فيصل أهمية مواصلة العمل نحو تطوير الرياضة الأردنية، معرباً عن أمنياته بالتوفيق لجميع لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية في رحلتهم التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية.
وتضمن الاجتماع المصادقة على التقريرين المالي والإداري لعام ٢٠٢٣ ومناقشة التعديلات المقترحة على نظام اللجنة الأولمبية بما يتماشى والميثاق الأولمبي للجنة الأولمبية الدولية.
وعقدت اللجنة الأولمبية اجتماعاً لمجلس إدارتها قبيل اجتماع الجمعية العامة، حيث تمت مناقشة مخرجات اللجنة للربع الأول من العام الحالي والمبادرات التي تخدم البرامج والمشاريع الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للرياضة الأردنية.
وأقيم عقب اجتماع الجمعية العامة، الإفطار السنوي للجنة الأولمبية الأردنية.

ملاعب

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