الكابينت يبحث اليوم المفاوضات وعملية رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" ينعقد مساء اليوم لبحث المفاوضات الجارية لإطلاق سراح المحتجزين والتحضير لعملية برية في رفح أقصى جنوبي قطاع غزة.
وأضافت أن الاجتماع سيناقش الاستعدادات للرد الإيراني المتوقع على الغارة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق الاثنين الماضي.
ونقلت الاذاعة بوقت مسبق من اليوم ان المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، منح وفد التفاوض صلاحيات إضافية بعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذوي مجندات محتجزات بغزة.
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