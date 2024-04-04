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الكابينت يبحث اليوم المفاوضات وعملية رفح

4/4/2024 8:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" ينعقد مساء اليوم لبحث المفاوضات الجارية لإطلاق سراح المحتجزين والتحضير لعملية برية في رفح أقصى جنوبي قطاع غزة.


وأضافت أن الاجتماع سيناقش الاستعدادات للرد الإيراني المتوقع على الغارة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق الاثنين الماضي.

ونقلت الاذاعة بوقت مسبق من اليوم ان المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، منح وفد التفاوض صلاحيات إضافية بعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذوي مجندات محتجزات بغزة.

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